Trauriges Weihnachten: Zwei Familien wegen Deckendurchbruchs evakuiert

So schön hätte es werden können, doch in den Abendstunden des 24. Dezember ist in einem Haus in Wiener Neustadt die Decke durchgebrochen. Zwei Familien mussten in eine Notunterkunft gebracht werden. Verletzt wurde - Gott sei Dank! - niemand.

Als die Feuerwehr bei dem Wohnhaus in Wr. Neustadt ankam, war das Loch auf einer Fläche von eineinhalb Quadratmetern bereits zu sehen, berichtet Richard Berger von der Feuerwehr Wiener Neustadt von dem Einsatz am Heiligen Abend gegenüber den NÖN. Das Haus wurde in Absprache mit dem Magistrat und weiterer Experten geräumt.

In Notquartier verbracht

Die Einsatzkräfte brachten die beiden Familien, die in dem Haus wohnen, mit dem Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr in ein Notquartier. "Die Decke ist genau im Eingangsbereich durchgebrochen, es war Gefahr im Verzug“, berichtet der Feuerwehrmann.

Glück im Unglück

Verletzt wurde niemand, die Familien können allerdings vorerst nicht in ihr Haus zurück. Am Christtag wurden sie vom Roten Kreuz in eine weitere Notunterkunft gebracht. Warum das Loch in der Decke entstanden ist, ist derzeit noch nicht klar.