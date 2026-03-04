Mehr gratis Menstruationsartikel für bedürftige Mädchen und Frauen

Ab April wird das Angebot der "Roten Box" in Wien ausgeweitet. Bedürftigen Frauen und Mädchen wird mit der Initiative ermöglicht, mittels Gutscheinheften kostenlose Periodenartikel in allen Wiener Bipa-Filialen zu erhalten.

Künftig umfassen diese das gesamte BI COMFORT Bindensortiment von BIPA, hieß es in einer Aussendung der Stadt am Mittwochvormittag. Gutscheine für je ein Quartal für eine "Rote Box" können in sozialen Einrichtungen an rund 400 Standorten abgeholt werden.

Dazu zählen unter anderem Sozialmärkte, Jugendzentren, die Frauengesundheitszentren FEM und FEM Süd und die Beratungsstelle First Love. Mädchen und Frauen können sich mit den Gutscheinen kostenfrei einmal pro Monat eine "Rote Box" bei BIPA abholen. Dafür muss man das Gutscheinheft an der Kassa vorzeigen. Die Anzahl der Kooperationspartner, die Gutscheine ausgeben, wurde seit dem Projektstart im Herbst 2023 kontinuierlich ausgebaut. Rund 27.000 Gutscheine würden monatlich verteilt, erklärte die Stadt.

Aufklärungsworkshops: "Menstruation ist etwas völlig Natürliches"

Hintergrund der Aktion ist es, Menschen, die sich Periodenprodukte nicht leisten können, zu entlasten. Viele würden zu "ungesunden und unhygienischen Alternativen wie zu WC-Papier, Stoffresten oder Plastiksäcken" greifen, hieß es von der Stadt. "Eine entsprechende Monatshygiene ist für Mädchen und Frauen ein Grundbedürfnis und sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Durch die Ausweitung der Roten Box wird garantiert, dass jedes Mädchen und jede Frau auf die Hygieneartikel zurückgreifen kann, die für sie am besten sind", sagte Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gáal (SPÖ). Bipa-Geschäftsführer Markus Geyer fügte hinzu: "Periodenarmut ist ein reales Problem - auch in Wien. Für uns als Unternehmen ist es selbstverständlich, hier Verantwortung zu übernehmen."

Zudem finanziert Bipa im Rahmen des gemeinsamen Projekts mit der Stadt demnach Aufklärungsworkshops durch das Frauengesundheitszentrum FEM Süd, um Mädchen und Frauen über den Menstruationszyklus, die verschiedenen Produkte und die sozialen Aspekte der Menstruation aufzuklären sowie Tabus abzubauen. "Menstruation ist etwas völlig Natürliches - aber in vielen Kreisen wird noch immer geflüstert, wenn das Thema aufkommt. Das wollen wir ändern. Offenheit beginnt mit Wissen", erklärte Bipa-Geschäftsführerin Daniela Reumann.