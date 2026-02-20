Alles zu oe24VIP
Vor 380 Jahren: Er war der letzte Royal im Gefängnis

Andrews Vorfahre

Vor 380 Jahren: Er war der letzte Royal im Gefängnis

20.02.26, 08:48
Die britischen Royals haben einige Hoch- und Tiefpunkte in ihrer Geschichte. Die Verhörung vom Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor gehört zu einem dieser Tiefpunkte. Ihm droht nun eine lebenslange Haftstrafe. Dabei wäre er nicht der erste männliche Royal, der verhaftet wurde.

Der Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor droht eine lebenslange Haftstrafe. Ihm wird vorgeworfen, dass er vertrauliche Informationen an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben haben soll. Andrew wurde am Donnerstagmorgen festgenommen und am Abend unter Auflagen wieder freigelassen.

Im Falle einer Haftstrafe wäre er nicht der erste männliche britische Royal. König Charles I. von England (1600–1649), ein Vorfahre von Andrew, wollte die absolute Macht und ohne Parlament regieren.

Charles I. wurde hingerichtet

Der Streit mit den englischen Parlamentariern löste einen Bürgerkrieg aus. 1646 wurde er während des Krieges gefangen genommen. Charles I. wurde wegen Hochverrats angeklagt und 1649 in London öffentlich hingerichtet.

Charles I. von England

König Charles I. von England (19. November 1600 - 30. Januar 1649 )

© Getty Images

Charles I. von England

Befehl zur Hinrichtung von König Karl I. von England vom 8. Februar 1649 

© Getty Images

In den letzten Jahrzehnten sorgten die britischen Royals mit Verkehrsdelikten für Aufsehen. Prinzessin Anne musste 2002 vor einem Strafgericht erscheinen. Ihr Hund hatte im Windsor Park zwei Kinder angegriffen. Die Prinzessin erhielt damals eine Strafe von 500 Pfund (rund 571 Euro). Sie gilt somit als vorbestraft und war damit das erste königliche Familienmitglied seit 353 Jahren, das strafrechtlich verurteilt wurde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

