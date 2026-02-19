Was wusste König Charles? "Polizei wird auch bei ihm anklopfen!"

Im Zusammenhang mit der Affäre um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist der frühere britische Prinz Andrew in Großbritannien am Donnerstag vorübergehend festgenommen worden.

In der ZiB 2 äußerte sich Politologin Melanie Sully über das Royal-Beben: Andrew wird Geheimnisverrat an Epstein in seiner Zeit als britischer Handelsgesandter angelastet. Am Abend wurde er erwartungsgemäß wieder freigelassen.

"Das Königshaus hat gedacht mit der Aberkennung des Titels wäre die Sache erledigt, aber da haben sie falsch gedacht", sagt die Expertin.

Was wusste König Charles? "Die Polizei wird auch bei ihm anklopfen und den Buckingham-Palace durchsuchen. Das wird das Königshaus noch sehr lange belasten. Es ist ein Desaster für die Krone."

Desaster für die Krone

Die Polizei habe die "uneingeschränkte und vorbehaltlose Unterstützung und Zusammenarbeit", machte Charles klar und betonte: "Während dieses Verfahren andauert, wäre es nicht richtig, wenn ich mich weiter zu dieser Angelegenheit äußern würde." Die königliche Familie werde weiter ihre Pflichten erfüllen.

Andrew der wegen seiner Verwicklung in den Fall Epstein bereits den Prinzen-Titel abgeben musste, war durch die jüngste Veröffentlichung neuer Akten zu dem weltumspannenden Skandal noch stärker unter Druck geraten. Neben der Festnahme des 66-Jährigen, der am Donnerstag auch Geburtstag hat, gab die Polizei am Donnerstag auch die Durchsuchung von zwei Grundstücken in England bekannt.

"Andrew hat Epsteins Menschenhandel mitfinanziert, er war ein sehr reicher Mann", erklärt Sully weiter.