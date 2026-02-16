So schmaust nur Niederösterreich Hering

Im Folgenden die beliebtesten Heringschmäuse Niederösterreichs.

Der Cobaneshof in Gobelsburg bietet am 18. und 19. Februar Heringsschmaus an. Sie erreichen das Lokal unter der Telefonnummer 02734 2564.

Das Restaurant Schloss Haindorf in Langenlois serviert am 18. und 21. Februar Heringsschmaus. Reservierungen sind unter der Nummer 02734 2693 möglich.

Das Gasthaus Gutmann in Zöbing veranstaltet vom 18. bis 22. Februar Heringsschmaus. Sie können unter 02734 2334 reservieren.

Der Langenloiser Hof in Langenlois bietet ebenfalls vom 18. bis 22. Februar Heringsschmaus an. Reservierungen werden unter 0670 2066551 entgegengenommen.

Der Dreikönigshof lädt am 18. Februar zu einem exklusiven Fischbuffet der Extraklasse ein, das 89 Euro pro Person kostet und eine Reservierung unbedingt erforderlich macht. Das Lokal ist unter 02713 30060-60 erreichbar.

Region Wiener Neustadt

Das Hotel Schneeberghof in Puchberg am Schneeberg veranstaltet sowohl am Faschingsdienstag als auch am Aschermittwoch, dem 18. Februar, ab 18 Uhr einen Heringsschmaus. Der Abend beginnt mit einem Glas Winzersekt vom Weingut Szigeti und endet mit einem großen Dessertbuffet. Sie erreichen das Hotel unter 02636 3500.

Region Klosterneuburg

Das LUKSUS Restaurant in Klosterneuburg bietet am 18. Februar ab 17 Uhr ein exklusives fünfgängiges Fischmenü an. Der Küchenchef hat eine feinsinnig abgestimmte Auswahl edler Fischspezialitäten kreiert, die Tradition und moderne Kochkunst harmonisch vereint.

Region Tullnerbach

Der Hotel Wienerwaldhof in Tullnerbach veranstaltet am 18. Februar von 18 bis 22 Uhr ein exklusives Heringsschmaus-Buffet mit frischen Fisch- und Meeresfruchtvariationen sowie Live-Cooking. Das Hotel ist unter 02233 53107 erreichbar.

Weitere Lokale in der Region St. Pölten

Das Gasthaus Jachs in Neidling serviert am Faschingsdienstag, dem 17. Februar, und am Aschermittwoch, dem 18. Februar, ganztägig Heringsschmaus. Das Gasthaus bittet um Vorbestellung und Reservierung unter 02741 8287, und alle Speisen sind auch zum Mitnehmen nach telefonischer Bestellung erhältlich.

Der Gasthof Wegl in Prinzersdorf bietet ebenfalls am 17. Februar ab 17 Uhr und am 18. Februar ganztägig Heringsschmaus an. Abends gibt es Fischspezialitäten mit warmem und kaltem Fischbuffet. Reservierungen nimmt die Familie Wegl unter 02749 2440 entgegen.

Das Gasthaus Staar in St. Leonhard am Hornerwald veranstaltet am 18. Februar Heringsschmaus. Sie erreichen das Gasthaus unter 02987 2208.