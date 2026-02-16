Noch schnell für den Heringschmaus reservieren

Im Folgenden ausgewählte, aber traditionelle. Heringschmäuse.

Hering schmausen an Wiens feinsten Adressen

Das Café Gerstner in der Kärntner Straße 51 lädt zu einem kulinarischen Streifzug durch heimische Gewässer und ferne Meere ein. Sie genießen dort von 18 bis 21 Uhr köstliche Fischvariationen von Hering bis Wolfsbarsch sowie Meeresfrüchte wie Austern und Jakobsmuscheln. Den krönenden Abschluss bilden süße Köstlichkeiten aus der berühmten Gerstner Backstube. Der Preis beträgt 145 Euro pro Person und beinhaltet unbegrenzt Schlumberger Schaumweine, Weine, Bier, alkoholfreie Getränke sowie Kaffee. Sie erreichen das Café unter der Telefonnummer 01 5261361.

Das Michls Restaurant in der Reichsratsstraße 11 im ersten Bezirk bietet ein abwechslungsreiches Buffet mit feinen Fisch- und Meeresfrüchtevariationen an. Das Angebot wird ergänzt durch vegetarische Highlights und süße Kreationen für einen gelungenen Abschluss.

Das Restaurant Lusthaus im Wiener Prater serviert ab 18:30 Uhr ein traditionelles Menü, das mit Matjes-Salat, Shrimp-Cocktail und hausgebeiztem graved Lachs mit Honig-Dill-Senfsauce beginnt. Nach einer Paradeiscremesuppe mit Basilikumrahm folgen Hauptgänge wie in Rieslingbouillon pochiertes Lachsfilet mit Sauce vin blanc, gebratene Riesengarnelen und weitere Fischspezialitäten. Das Restaurant befindet sich in der einzigartigen Atmosphäre des historischen Lusthauses im Prater.

Das ZentRuhm in der Schreyvogelgasse 4 im ersten Bezirk bietet einen Heringssschmaus, der bewusst neue Wege geht. Statt des klassischen Buffets erwartet Sie dort ein genussvolles Sharing-Konzept, bei dem frisch zubereitete Speisen serviert werden. Der Preis für das Menü beträgt 65 Euro pro Person, ein optionales Getränkepaket ist für 30 Euro erhältlich. Der Heringssschmaus findet am 18. Februar sowohl mittags als auch abends statt.

Schmausen mit Tradition

Das Handwerk Restaurant im ARCOTEL Wimberger veranstaltet seinen legendären Heringssschmaus, der seit 1902 Tradition hat. Die Veranstaltung beginnt ab 18:30 Uhr und kostet 105 Euro pro Person.

Das Hotel Stefanie öffnet seine Türen für den Heringssschmaus ab 18 Uhr. Der Preis beträgt 98 Euro pro Person.

Im Turm Café auf dem Donauturm können Sie ab 18 Uhr den Heringssschmaus genießen. Das Angebot kostet 55 Euro und beinhaltet bereits den Turmeintritt.

Der Wiener Rathauskeller bietet den Heringssschmaus von 17 bis 23 Uhr an. Der Preis liegt bei 69,90 Euro pro Person.

Die Leopoldauer Alm hat einen besonders langen Zeitraum und bietet den Heringssschmaus von 11 bis 21 Uhr an.

Das Parkring Restaurant im Vienna Marriott Hotel startet seine Veranstaltung ab 19 Uhr. Hier beträgt der Preis 123 Euro pro Person.

Der Maurerwirt bietet an beiden Tagen, dem 18. und 19. Februar, von 17 bis 21 Uhr ein großes Heringsschmaus-Buffet an. Der Preis beträgt 65 Euro und beinhaltet ein Getränkepaket mit Bier, Weinen, Kaffee und Tee. Eine Reservierung ist erforderlich unter der Telefonnummer 07215 26 63.Das Alt Wiener Gasthaus Buchecker & Sohn serviert zwischen dem 17. und 20. Februar Heringssschmaus. Das Lokal bietet eine eigene Heringsschmaus-Karte mit verschiedenen Spezialitäten aus Fluss und Meer an.