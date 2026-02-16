Laaer Ostbahn: Bahnsteigverlängerungen für neue Züge

In Schleinbach und Neubau‑Kreuzstetten verlängern die ÖBB die Bahnsteige, um künftig moderne und längere Züge einsetzen zu können. Diese Maßnahmen schaffen die Grundlage für einen zukunftsfitten öffentlichen Verkehr.

Die Ostregion ist österreichweit jene Region mit dem höchsten Bevölkerungswachstum. Es braucht daher ein zukunftsfittes Angebot auf der Schiene, um die klimafreundliche Mobilität weiterhin zu ermöglichen. Um diese Kapazitäten zu schaffen, werden Bahnstrecken modernisiert. Im Zuge dessen verlängern die ÖBB in den nächsten Wochen die Bahnsteige in Schleinbach und Neubau-Kreuzstetten auf 160 Meter, damit künftig längere Züge halten können.

Die Hauptarbeiten werden von Montag, 16. Februar, bis Freitag, 3. April, durchgeführt. In Schleinbach werden in der ersten März-Woche von Montag, 2. März, bis Samstag, 7. März, auch Arbeiten in der Nacht stattfinden.

ÖBB ersuchen um Verständnis für baustellenbedingte Unannehmlichkeiten

Die ÖBB sind bemüht, die Unannehmlichkeiten für Anrainer:innen so gering wie möglich zu halten, ersuchen aber um Verständnis, dass es während der Arbeiten trotzdem zu Lärm- und Staubentwicklung rund um die Baustelle kommen kann.

Es wird gebeten, die Beschilderungen vor Ort zu beachten, Kundenwege können erschwert und Teile der Bahnsteige gesperrt werden. Diese Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den Fahrplan.

Maßnahmen sichern Qualität der Infrastruktur

Die Laaer Ostbahn zählt zu den wichtigsten Bahnstrecken für Pendler:innen aus dem Norden Niederösterreichs in die Hauptstadt. Im Rahmen der Modernisierungsoffensive erhielten bereits einige Bahnhöfe an der Strecke ein zeitgemäßes Erscheinungsbild. Zudem wurde die Strecke für die Anforderungen von morgen ausgerüstet, um einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr aus dem Weinviertel nach Wien anbieten zu können. Durch Bahnsteigverlängerungen werden die Voraussetzungen geschaffen, um in Zukunft moderne und auch längere Züge einsetzen zu können. Diese wiederum werden mehr Sitzplätze und somit einen höheren Komfort für die Fahrgäste bieten.