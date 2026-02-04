Alles zu oe24VIP
© RTL

Nur simuliert?

"Schlechter Schauspieler!" - Wirbel um Gil nach K.O.-Sturz im Dschungelcamp

04.02.26, 09:30
Fans sind sich nicht sicher: Hat Gil nur simuliert?

"Es hat einen Unfall gegeben" - diese Nachricht verkündete  Sonja Zietlow  kurz vor Beginn der 12. Dschungelshow in der letzten GZSZ-Werbepause.

Gil Ofarim

Gil Ofarim

© RTL

Ausgerutscht

Um 20:15 Uhr gab es in einem Einspieler weitere Informationen. Demnach ist  Gil Ofarim (43)  bei der aktuellsten Prüfung ausgerutscht und auf die Seite gefallen. Er musste ins Krankenhaus, wurde dort von oben bis unten durchgecheckt, bekam sogar ein Sandwich mit Banane zu essen.

DAS sagt Gil

Aus seinen ausdrücklichen Wunsch hin wurde Gil ins Camp zurückgebracht und dort von den anderen liebevoll empfangen. Langsam schildert er, was passiert ist, dass er sich an wenig erinnern könne.

Heftige Kommentare

In den Kommentarspalten zum Videos des Wiedersehens geht es unterdies ab. Der Wind dürfte drehen, Gil nicht mehr der Superstar sein. Warum? Viele Kommentare sagen im Kern das gleiche aus: Hat Gil nur geschauspielert? 

  • Sah jetzt irgendwie nicht so heftig aus. Und dabei ist er KO gegangen?  Crazy. Was ist nur aus RTL geworden. Früher hätte es da 5 Zeitlupen, Kameraeinstellungen und Soundeffekte gegeben. 
  • Für RTL steht der König von Tag 1 fest. Machen alles dafür  
  • Er hätte Schauspieler anstatt Musiker werden sollen 
  • aber selbst für Soaps ist er nicht gut genug 
  • Der rutscht auf einer Gummimatte aus, und macht ein Drama als wäre er von 3m Höhe auf Beton geknallt! 
  • Der Typ ist einfach unerträglich 
  • Wie schlecht kann man bitte schauspielern?
  • Immerhin kann er sich jetzt noch mehr bemitleiden 

 

So geht es auf Insta a"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+

