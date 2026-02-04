Alles zu oe24VIP
Prince Andrew
Domizil

Gefallener Ex-Prinz Andrew: Er hat die Royal Lodge geräumt

04.02.26, 09:54
Andrew hatte prominente Verbindung zu Straftäter Epstein.

Jetzt ist es passiert: Der im  Epstein -Skandal tief gefallene frühere britische Prinz Andrew (65) ist aus dem royalen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausgezogen.

Verbindung zu Verbrecher Epstein

Das berichteten britische Medien am Mittwoch, 4.2. übereinstimmend. Der Bruder von König Charles III. (77), der wegen seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein alle Ehren und Titel hatte abgeben müssen, ist demnach aus der Royal Lodge in ein Haus auf dem Landsitz Sandringham gezogen.

Eugenie und Andrew
Temporär

Es soll es sich zunächst um eine temporäre Bleibe handeln - der endgültige Umzug soll im April erfolgen. Freiwillig ist Andrew nicht ausgezogen, die Maßnahme hatte Charles III. praktisch angeordnet. In der herrschaftlichen Royal Lodge hatte Andrew über 20 Jahre lang gelebt.

William Andrew
Weitere Details aufgetaucht

Der Ex-Prinz, der als Bürgerlicher nur noch Andrew Mountbatten-Windsor heißt, war auch in den jüngst veröffentlichten Dokumenten aus den Epstein-Akten prominent aufgetaucht. Epstein hatte über Jahre einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. 2019 starb er in Haft. Andrew wies die Vorwürfe, in die Machenschaften verwickelt und sich selbst des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht zu haben, immer zurück.

