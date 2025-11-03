"Er hatte großen Appetit auf Frauen" - Palastinsider über Andrews Vorlieben

In einem Interview gibt ein Palastinsider deutliche Einblicke.

Andrew ist ein gefallener Prinz . Seit wenigen Tagen ist klar, dass er quasi vom Palast verstoßen wurde. Seine Titel sind weg, er trägt nun eine bürgerliche Abwandlung seines Namens und muss auch aus seinem Luxusheim, der "Royal Lodge" ausziehen.

Zahlreiche Verfehlungen und Straftaten

Zuzuschreiben hat er sich das freilich selbst. Zu tief soll er verwickelt sein in den Pädophilieskandal rund um Jeffrey Epstein. In der posthum erschienenen Biografie von Opfer Virginia Giuffre beschreibt sie deutlich, wie sie als Minderjährige Sexualkontakt mit Andrew (und anderen) pflegen musste, da sie unter Epsteins Einfluss stand, der sie auch bedrohte.

"Das wäre peinlich"

Nun gibt es immer neue Erkenntnisse über Andrew und seine Vorlieben. Ein britischer Diplomat, Ian Proud hat sich nun gegenüber RTL genauer geäußert über Andrew, den er seit Jahren kennt: „Er ist für Großbritannien nutzlos. Man kann Prinz Andrew jetzt nicht mehr auf eine offizielle Reise schicken, denn wer würde das schon wollen? Das wäre peinlich.”

Andere Seite von ihm

Proud beschreibt Andrew als charismatisch im Umgang mit anderen - wenn diese ihm dienlich sind: „Er war witzig, charmant, ziemlich gut in seinem Job. Aber wenn er nicht arbeitete, konnte er ziemlich arrogant wirken, vor allem gegenüber dem Personal”, so der Bekannte. Besonders auffallend: “Wenn er eine junge Frau sah, die ihm gefiel, dann sah man eine ganz andere Seite von ihm. Er hatte so einen großen Appetit auf Frauen.”

Prostituierte

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Andrew sich bei einem Thailand-Trip 40 Prostituierte in vier Tagen in sein Luxushotel kommen hat lassen.