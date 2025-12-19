Alles zu oe24VIP
Meghan und Harry mit den Kindern
© Instagram

Sommerlich festlich

„Schöne Feiertage!“ – Meghan überrascht Fans mit privatem Familienfoto

19.12.25, 16:34
Teilen

Prinz Harry und seine kleine Familie sind schon in Festtagsstimmung. Auf Instagram sorgen sie mit einem neuen süßen Schnapsschuss für Jubel. 

Mit einem seltenen privaten Einblick hat Meghan zu den Weihnachtsfeiertagen für Aufsehen gesorgt. Auf Instagram teilte die ehemalige Schauspielerin ein neues Familienfoto, das sie gemeinsam mit Prinz Harry sowie den beiden Kindern Archie und Lilibet zeigt – und überraschte damit viele ihrer Follower. Denn erstmals ist auf der Aufnahme auch Archies Gesicht zu sehen.

Mehr lesen: 

Das stimmungsvolle Bild zeigt die vierköpfige Familie inmitten einer grünen, beinahe märchenhaften Umgebung. Meghan und Harry widmen sich ganz ihren Kindern, während Tochter Lilibet und Sohn Archie im Mittelpunkt der Szene stehen. Besonders bemerkenswert: Der sonst so streng geschützte Archie ist diesmal seitlich ganz gut erkennbar – ein Novum, das sofort große Aufmerksamkeit auslöste. Zu dem Foto schrieb Meghan schlicht und herzlich: „Schöne Feiertage! Von unserer Familie an eure.“ 


 

Weihnachtsgruß ist eine Seltenheit

Harry und Meghan gelten bekanntlich als sehr zurückhaltend, wenn es um das öffentliche Zeigen ihrer Kinder geht. Umso überraschender ist dieser intime Weihnachtsgruß, der die Familie als geschlossenes, liebevolles Team zeigt. Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag unzählige Reaktionen.

Mit diesem Posting setzt Meghan ein bewusstes Zeichen der Nähe – und schenkt ihren Fans pünktlich zu den Feiertagen einen seltenen Moment aus dem privaten Familienleben der Sussexes.

