Royales Weihnachtswunder: Kate will Versöhnung mit Harry – ohne Meghan

Insider behaupten, dass die Prinzessin einen Geheimplan hat, um die beiden Brüder wieder zu vereinen. Meghan sei dabei jedoch außen vor.

Wie gut informierte Kreise britischen Medien zuraunen, soll Prinzessin Kate (43) derzeit als diplomatische Eisbrecherin in eigener Sache agieren: Eine Annäherung an Schwager Prinz Harry (41) steht demnach auf ihrem weihnachtlichen Wunschzettel. Die jahrelange Frostperiode zwischen den Brüdern könnte also pünktlich zur Festzeit ein erstes Tauwetter erleben.

Geplant ist offenbar ein Treffen im kleinen, aber nicht ganz vollständigen Familienkreis. Harrys Kinder Archie (6) und Lilibet (4) sollen mit dabei sein – Herzogin Meghan hingegen nicht. Für sie ist ein Verbleib in Florida vorgesehen. Man möchte sich schließlich besinnen, nicht explodieren.

Prekäre Lage für Harry und Meghan

Meghan habe dem Vorhaben zugestimmt, so heißt es, allerdings unter der Bedingung lückenloser Berichterstattung in eigener Sache: Jeder Schritt, jeder Handschlag, jedes Stirnrunzeln müsse ihr gemeldet werden. Der Royal-Biograf Tom Bower erklärte dem OK! Magazine, Harry und Meghan seien inzwischen in einer prekären Lage. Sie lebten, so Bower, von geliehenem Glanz und fremden Titeln – und genau die könnten ihnen entgleiten. Die Causa Prinz Andrew habe das Paar offenbar nervös gemacht. „Ich glaube nicht“, so Bower, „dass sie den Schmerz, den sie Kate und William zugefügt haben, je ungeschehen machen können. Und William ist noch immer wütend.“ Übersetzt: Vergeben ja, vergessen eher nicht.

Seit dem berüchtigten Oprah-Interview liegt das Verhältnis zwischen den Sussexes und dem Rest der Royals bekanntermaßen in Trümmern. Die dort erhobenen Vorwürfe – bis hin zu Rassismus-Anschuldigungen gegen König Charles – wirkten wie ein Vorschlaghammer auf ohnehin brüchige Bande. Weitere Risse folgten, als Harry in seiner Biografie nochmals nachlegte und intime Einblicke gewährte, die man am Hof lieber unter Schloss und Riegel gesehen hätte.

Und doch: Nun soll Kate auf ein Weihnachtswunder hoffen. Schließlich ist die Adventszeit traditionell die Hochsaison für Versöhnungen, Vergebung – und gelegentlich auch für royales Tauwetter. Was wäre schließlich festlicher als Frieden unter dem Weihnachtsbaum? Kerzen, Kugeln, Königsfamilie – und einmal keine Schlagzeilen.