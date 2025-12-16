Verzweifelte Fergie mit Geheimprojekt: Millionen winken, aber Zukunft der Töchter steht am Spiel

Wenn sie das macht, wird es Konsequenzen haben.

Sarah Ferguson soll „am Boden zerstört“ sein und sich „fast vollständig zurückgezogen“ haben, während sie sich auf eine einschneidenden berufliche Veränderung vorbereitet.

Mehr zum Thema

Verwicklungen

Sowohl die 66-jährige Sarah als auch ihr Ex-Ehemann Andrew Mountbatten-Windsor sind aufgrund ihrer sehr engen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Kontroversen verwickelt.

© Getty Images

Enthüllungsbuch

Es wird nun vermutet, dass Sarah plant, ein Enthüllungsbuch über ihre Zeit mit dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Prinzen zu schreiben. Britische Medien haben berichtet, dass ihr ein solcher Deal „Millionen Pfund“ einbringen könnte.

© Getty Images

© privat

Wie Harry

„Sie hat jetzt nichts mehr zu verlieren, also könnte sie problemlos eine weitere Autobiografie in den USA verkaufen – bei Harry hat es funktioniert.“

© Getty Images

Der Herzog von Sussex soll mit seinen umstrittenen Memoiren etwa 22 Millionen Pfund (27 Millionen Dollar) verdient haben. Das Buch soll sich in der ersten Woche über 3,2 Millionen Mal verkauft haben, davon allein 1,4 Millionen Exemplare am ersten Tag in Großbritannien, den USA und Kanada.

© Getty Images

Eine Quelle, die mit der Zeitung Daily Express sprach, behauptete, Sarah sei „bereit, alles auszuplaudern“, um sich „ein finanzielles Polster für den Rest ihres Lebens“ zu sichern.

© APA/AFP/POOL/JUSTIN TALLIS

Rechnung zahlen Töchter

Die Rechnung für ein solches Enthüllungsbuch würden dann aber ihre Töchter, Beatrice und Eugenie tragen. Sie sind die Cousinen von Thronfolger William.