Fergie
© Getty Images

Details

Verzweifelte Fergie mit Geheimprojekt: Millionen winken, aber Zukunft der Töchter steht am Spiel

16.12.25, 10:04
Wenn sie das macht, wird es Konsequenzen haben.

Sarah Ferguson soll „am Boden zerstört“ sein und sich „fast vollständig zurückgezogen“ haben, während sie sich auf eine einschneidenden berufliche Veränderung vorbereitet.

Verwicklungen

Sowohl die 66-jährige Sarah als auch ihr  Ex-Ehemann Andrew Mountbatten-Windsor  sind aufgrund ihrer sehr engen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Kontroversen verwickelt. 

Fergie Andrew
© Getty Images

Enthüllungsbuch  

Es wird nun vermutet, dass Sarah plant, ein Enthüllungsbuch über ihre Zeit mit dem in Ungnade gefallenen ehemaligen Prinzen zu schreiben. Britische Medien haben berichtet, dass ihr ein solcher Deal „Millionen Pfund“ einbringen könnte.

Fergie Andrew York
© Getty Images

Virginia Giuffrey Roberts
© privat

Wie Harry

„Sie hat jetzt nichts mehr zu verlieren, also könnte sie problemlos eine weitere  Autobiografie in den USA  verkaufen – bei Harry hat es funktioniert.“

Andrew
© Getty Images

Der Herzog von Sussex soll mit seinen umstrittenen Memoiren etwa 22 Millionen Pfund (27 Millionen Dollar) verdient haben. Das Buch soll sich in der ersten Woche über 3,2 Millionen Mal verkauft haben, davon allein 1,4 Millionen Exemplare am ersten Tag in Großbritannien, den USA und Kanada.

Andrew Eugenie Beatrice
© Getty Images

Eine Quelle, die mit der Zeitung Daily Express sprach, behauptete, Sarah sei „bereit, alles auszuplaudern“, um sich „ein finanzielles Polster für den Rest ihres Lebens“ zu sichern. 

Prinzessin Eugenie Jack Brooksbank
© APA/AFP/POOL/JUSTIN TALLIS

Rechnung zahlen Töchter

Die Rechnung für ein solches Enthüllungsbuch würden dann aber ihre Töchter, Beatrice und Eugenie tragen. Sie sind die Cousinen von Thronfolger William.

