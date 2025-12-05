Alles zu oe24VIP
Betrunkene Skifahrerin prallte gegen Sicherungsseil
© GettyImages Christoph Wagner

Schwer verletzt

05.12.25, 10:34
Die Wintersportlerin war auf einer bereits gesperrten Piste unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Stmk. Mit Saisonstart in den Wintersportgebieten kommt es zu ersten Skiunfällen: In Schladming ist am Donnerstagnachmittag eine stark alkoholisierte Skifahrerin aus Wien gegen ein Seil geprallt, das zur Sicherung einer Pistenraupe gespannt war. Die Piste auf der Planai war zu diesem Zeitpunkt - gegen 17.30 Uhr - wegen der Präparierarbeiten gesperrt. Die 28-Jährige war mit drei weiteren Personen unterwegs und hatte wohl das Seil übersehen. Sie stürzte und verletzte sich schwer.

Die Frau wurde vom Roten Kreuz zunächst ins Diakonissenkrankenhaus Schladming und anschließend ins LKH Salzburg transportiert. Ein durchgeführter Alkovortest ergab eine starke Alkoholisierung der Wintersportlerin.

