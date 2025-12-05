Alles zu oe24VIP
Immer mehr junge Menschen sind einsam
Wien

Immer mehr junge Menschen sind einsam

05.12.25, 13:00
Zunahme der Beratungen zu dem Thema bei Rat auf Draht um 37 Prozent - Weihnachtszeit als Verstärker 

Immer mehr junge Menschen sind einsam. Das zeigt eine Auswertung der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht. Demnach stiegen die Beratungsgespräche von Jänner bis November 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 37,4 Prozent. 202 Gespräche drehten sich heuer allein um das Thema Einsamkeit. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene sind betroffen: So entfallen auf die 16- bis 18-Jährigen rund 42 Prozent der Beratungen, auf die Gruppe der 19- bis 24-Jährigen rund 43 Prozent.

"Einsamkeit ist ein sehr subjektives und persönliches Phänomen. Es ist das unangenehme, schmerzhafte Empfinden, keine oder unzureichende soziale Verbindungen und Beziehungen zu haben. Auch, wenn man von Menschen umgeben ist", sagte Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht, in einer Aussendung am Donnerstag. Obwohl Social Media, Messengerdienste und Smartphones heute die Kommunikation erleichtern, können sie den echten, persönlichen Kontakt nicht ersetzen.

Hilfe in Anspruch nehmen 

Gerade die Weihnachtszeit kann das Gefühl von Einsamkeit bei jungen Menschen noch intensivieren. Bei den Beratungsgesprächen mit Rat auf Draht werde versucht, den jungen Menschen Wege aus der Einsamkeit aufzuzeigen. "Wir ergründen gemeinsam mit den Anruferinnen und Anrufern die Ursache und den Auslöser für die Einsamkeit und zeigen Lösungsvorschläge auf. Wenn das Gefühl der Einsamkeit sehr belastend ist und über längere Zeit anhält, sollte zudem professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden", riet Satke.

