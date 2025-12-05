Spritpreise stark gestiegen: Österreich zahlt weit über EU-Durchschnitt!

ÖAMTC schlägt Alarm: Im Monatsmittel lag Diesel bei 1,577 Euro/Liter, Super bei 1,526 Euro. Deutlich mehr als im Vormonat - und mehr als im EU-Schnitt.

Wie oe24 bereits berichtete, kam es zu einem wahren Preis-Knaller an den heimischen Tankstellen. Jetzt sind die ganzen November-Zahlen da: Und die haben es in sich.

Die starke Teuerung in Österreich an den Tankstellen ist bemerkenswert. Die Preise haben zuletzt deutlich angezogen, Österreich liegt damit über dem europäischen Durchschnitt, kritisiert der ÖAMTC. Diesel verteuerte sich demnach im November gegenüber Oktober um 6,5 und Super um 2,3 Cent je Liter. Im Monatsmittel lag Diesel bei 1,577 Euro/Liter, Super bei 1,526 Euro.

"Besonders starker Anstieg"

"Zwar kam es auch in den meisten anderen EU-Ländern zu Preissteigerungen, Österreich gehört jedoch zu jenen Staaten mit besonders deutlichem Plus", so der ÖAMTC am Freitag. Der VCÖ wiederum empfiehlt einen Blick Richtung Norden. "Während die EU über ein Verschieben des Verbrenner-Aus bei Neuwagen im Jahr 2035 diskutiert, sind in Norwegen bereits heuer 95 Prozent der neuzugelassenen Pkw Elektroautos, im Bestand gibt es mittlerweile mehr Elektroautos als Diesel-Pkw", rechnete der Verkehrsclub vor.

Der EU-Spitzenreiter Dänemark habe bei Neuwagen bereits einen Elektroauto-Anteil von 67 Prozent, in Finnland, Schweden, den Niederlanden und Belgien sei jedes dritte neu zugelassene Auto ein E-Pkw, Österreich liege mit 21 Prozent im EU-Ranking an achter Stelle.