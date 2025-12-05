Manager ersingen 50.000 Euro für Licht ins Dunkel

"Manager in Concert" lud bei der Seitenblicke Night Tour zum Galaabend ins ausverkaufte Wiener Metropol - und zahlreiche Förderer und prominente Gäste feierten mit.

Im Wiener Metropol sangen bei der Charity-Veranstaltung „Manager in Concert“ am Montag zahlreiche Manager für den guten Zweck. Nach Dutzenden Stunden eifrigen Probens zauberten die 20 Akteurinnen und Akteure eine fulminante Show auf die Bühne, die musikalisch gefiel, bestens unterhielt – und zudem einen tollen Erlös für Licht ins Dunkel erbrachte. Nach zweieinhalb Stunden konnte ein Spendenbetrag von 50.000 Euro verkündet werden, der in zwei Schecks an die Seitenblicke Night Tour (16.000 Euro) und Familien aus der Licht ins Dunkel Soforthilfe (34.000 Euro) übergeben wurden.

Scheckübergabe: Peter Kleemann, Manfred Bartalsky, Pius Strobl, Lukas Pohl, Christine Marek, Martin Himmelbauer, Susanne Wildling (v.l.) © Florian Wieser

In unterschiedlichsten Formationen sangen und musizierten Manfred Bartalszky, Ex-Vorstand Wiener Städtische Versicherung, Andreas Berger, Ameisapotheke, Martin Brodey, Rechtsanwalt und Managing Partner bei DORDA Rechtsanwälte, MiJa Chun, Gründerin und Betreiberin der Restaurantkette AKAKIKO.

Weiters sangen Werner Fischl, Geschäftsführer der sechs Privatkliniken der Mavie Med, Gerry Frank, Fotograf, Martina Hacker, Konzernpersonalchefin der ÖBB, Ulrike Haslauer, IT-Unternehmerin, Martin Himmelbauer, Kommunikationsberater.

Auch Peter Kleemann, Unternehmenssprecher der Flughafen Wien AG sang mit, wie auch Ernst Machart, Geschäftsführer WIPARK, Christine Marek, Unternehmensberaterin, Nikolaus Pedarnig, IT-Unternehmer und Proberaumbetreiber, Lukas Pohl, Geschäftsführer Haus der Barmherzigkeit Wiener Neustadt, Eva Radinger, Geschäftsführerin der CliniClowns Austria, Ulrike Sych, Rektorin die mdw - Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Angela Walter-Gruber, ORF und Susi Wildling, Neurologisches Rehabilitationszentrum Rosenhügel.

Für Arrangement und musikalische Leitung zeichnete Clemens Schaller verantwortlich, Vocalcoach und Sängerin Monika Ballwein agierte in der ungewohnten Rolle erstmals als Moderatorin, garnierte ihre Bühnenpräsenz aber freilich mit einer Musikeinlage. Hausherr Peter Hofbauer konnte krankheitsbedingt nicht aktiv dabei sein, stellte sein Haus aber zum Selbstkostentarif zur Verfügung.

Großer Scheck

Am Ende konnten die konzertierenden Manager:innen zwei Schecks an Mario Thaler (Licht ins Dunkel Geschäftsführer) sowie Pius Strobl und Lisa Zuckerstätter (ORF Humanitarian Broadcasting) übergeben. In einer ganz besonderen Rolle fanden sich Schauspielerin Maria Happel, Sänger und Intendant Werner Auer, Schauspieler Markus Freistätter, Sängerin und Kabarettistin Sigrid Hauser, Schauspieler und Regisseur Peter Kratochvil sowie Musicalsänger Andreas Lichtenberger wieder: Sie wurden als Losverkäufer:innen für die Tombola aktiv und konnten mit Charme und Promifaktor maßgeblich zur Steigerung der Einsätze beitragen.