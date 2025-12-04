Pornostar Scott Finn stirbt mit 27 – Familie verrät traurige Details

Die Familie trauert um den amerikanischen Erwachsenenfilmdarsteller Die Todesursache ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Traurige Nachrichten aus den USA: Scott Finn ist tot. Der Erwachsenenfilmschauspieler starb im Alter von 27 Jahren, wie seine Familie offiziell bestätigte. In einem Online-Nachruf auf einer Gedenkseite erklärten seine Angehörigen, dass er am 23. November 2025 verstorben ist. In dem bewegenden Eintrag schreiben sie über den Mann, den sie als Sohn, Bruder und Onkel Rhett Douglas Messerly kannten: „Mit schweren und trauernden Herzen geben wir den Tod unseres Sohnes, Bruders und Onkels bekannt“, heißt es. Weiter heißt es: „Sein Leiden hier ist vorbei.“

Mehr lesen:

Begleitet wird der Nachruf von zahlreichen Fotos des Verstorbenen. Die Familie beschreibt Scott Finn als Menschen, der andere immer zum Lachen brachte und stets bereit war zu helfen. „Er hatte besonders viel Mitgefühl für Frauen in Not, sei es, dass er ihnen half, ihr Auto aus dem Schnee zu befreien, ihnen eine Mahlzeit anbot oder ihnen half, sich in ihrer Situation sicher zu fühlen. Sein ganzes Leben lang zog er Freunde an, weil er die immense Fähigkeit besaß, Menschen so zu akzeptieren, wie sie waren, ganz gleich, wie sie zu ihm kamen“, heißt es in dem Nachruf.





Sein letzter öffentlicher Auftritt fand Monate zuvor statt: Im Juni meldete sich Finn auf X mit einem Selfie und sprach offen über eine schwere Zeit und das „harte Leben“ nach seiner Scheidung. Abschließend schreibt seine Familie: „Diejenigen, deren Leben er berührt hat, werden sich für immer an seine Freundlichkeit, sein breites Lächeln und seine alberne Art erinnern. Es tröstet uns ein wenig, zu wissen, dass seine Schmerzen hier nun vorbei sind und er wieder bei seinem himmlischen Vater ruht.“