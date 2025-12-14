Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Kate William
© Instagram, Getty

Notiz

Kate erinnert mit berührender Botschaft an Krebstote

14.12.25, 16:59 | Aktualisiert: 14.12.25, 18:48
Teilen

Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) besuchte am Wochenende einen Erinnerungsort für Menschen, die an Krebs gestorben sind. Der "Ever After Garden" im Londoner Stadtteil Chelsea besteht aus 30.000 beleuchtenden weißen Kunstrosen. 

Kurz nach dem Update von König Charles III. (77) zu seiner Krebserkrankung, hat seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (43) mit einer einfühlsamen Geste ihr eigenes Krebsleiden in Erinnerung gerufen.

Mehr zum Thema

Prinzessin Kate

Prinzessin Kate

© Getty

Die Frau des britischen Thronfolgers  Prinz William  (43) besuchte am Wochenende einen Erinnerungsort für Menschen, die an Krebs gestorben sind. Der "Ever After Garden" im Londoner Stadtteil Chelsea besteht aus 30.000 beleuchtenden weißen Kunstrosen.

Rose aufleuchten

Besucher können dort gegen eine Spende eine Rose in Erinnerung an einen geliebten Menschen aufleuchten lassen. Das Geld geht an eine Wohltätigkeitsorganisation, die Krebskranke unterstützt.

Kate William Garden of Memory
© Instagram

Charlotte, Kate, George und William

Charlotte, Kate, George und William

© Getty

Kate hinterlässt handgeschriebene Botschaft

Auf einem Video, das auf den Social-Media-Kanälen des Thronfolgerpaars gepostet wurde, ist zu sehen, wie Kate durch den Garten spazierte und sich mit Freiwilligen unterhält. Ganz zum Schluss ist eine kleine, in die Erde gesteckte Tafel im Bild, auf der steht: "Im liebevollen Andenken an alle, die Ihr Leben durch Krebs verloren haben." Unterzeichnet ist die handgeschriebene Botschaft mit einem C für Catherine.

Charlotte, Kate, George und William

Charlotte, Kate, George und William

© Getty

Gute Neuigkeiten von Charles

König Charles hatte am Freitag in einer Videobotschaft verkündet, dass seine Krebstherapie gut anschlägt und im neuen Jahr reduziert werden kann. Er machte damit auf eine Kampagne zur Krebsvorsorge aufmerksam. Kate, die ihre Erkrankung nur Wochen nach ihrem Schwiegervater im Frühjahr 2024 öffentlich machte, konnte ihre Behandlung bereits vor Längerem abschließen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden