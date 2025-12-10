Die Weihnachtssause des Monarchen ist jedes Jahr ein großes Thema.

Es liegen keine einfachen Zeiten hinter König Charles (77) und seiner Gemahlin Camilla (78).

Herausforderungen

Die Krebserkrankungen seiner Majestät und die seiner Schwiegertochter Kate haben die Familie 2024 erschüttert. Dieses Jahr soll dann ein wenig Ruhe und Stabilität in dem Bereich eingekehrt sein.

Andrew hat großen Schaden angerichtet

Doch dafür sorgte etwas, oder vielmehr jemand anders für großen Wirbel: Andrew, der gefallene Bruder des Königs. Wegen seiner Verwicklungen in den Skandal rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden ihm seine Titel entzogen. Andrew musste auch seine Edel-Residenz räumen.

SIE sind nicht dabei

Wenig überraschend werden bei der Feier zu Weihnachten Harry, Meghan und die Kinder fehlen. Auch Camillas Kinder sollen nicht dabei sein. Aus anderen Gründen Sohn Tom Parker Bowles verbringt Weihnachten immer woanders.

SIE kommen

William, Kate und die Kinder werden sehr wohl mit Charles und Camilla feiern. Auch Prinzessin Anne, die Schwester des Königs mit Gatte Timothy und den erwachsenen Kindern Zara Tindall, kommen. Bruder Edward und seine Sophie, samt Familie sollen ebenfalls kommen.