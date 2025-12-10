Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Weihnachten bei König Charles III.
© Getty

Details überraschen

Schwierige Weihnachten bei König Charles: Wer dabei ist & wer überraschend fehlt!

10.12.25, 10:13 | Aktualisiert: 10.12.25, 11:36
Teilen

Die Weihnachtssause des Monarchen ist jedes Jahr ein großes Thema.

Es liegen keine einfachen Zeiten hinter König Charles (77) und seiner Gemahlin Camilla (78).

Mehr zum Thema

Herausforderungen

Die Krebserkrankungen  seiner Majestät und die seiner Schwiegertochter Kate  haben die Familie 2024 erschüttert. Dieses Jahr soll dann ein wenig Ruhe und Stabilität in dem Bereich eingekehrt sein.

William und Kate mit den Kindern George, Charlotte und Louis

William und Kate mit den Kindern George, Charlotte und Louis

© Getty

Andrew hat großen Schaden angerichtet

Doch dafür sorgte etwas, oder vielmehr jemand anders für großen Wirbel: Andrew, der gefallene Bruder des Königs. Wegen seiner Verwicklungen in den Skandal rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurden ihm seine Titel entzogen. Andrew musste auch seine Edel-Residenz räumen.

Weihnachten bei König Charles III.

Weihnachten bei König Charles III.

© Getty

SIE sind nicht dabei

Wenig überraschend werden bei der Feier zu Weihnachten Harry, Meghan und die Kinder fehlen. Auch Camillas Kinder sollen nicht dabei sein. Aus anderen Gründen Sohn Tom Parker Bowles verbringt Weihnachten immer woanders. 

SIE kommen

William, Kate und die Kinder werden sehr wohl mit Charles und Camilla feiern. Auch Prinzessin Anne, die Schwester des Königs mit Gatte Timothy und den erwachsenen Kindern Zara Tindall, kommen. Bruder Edward und seine Sophie, samt Familie sollen ebenfalls kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden