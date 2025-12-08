Fan-Schock: Gabalier nimmt sich Auszeit

In Flachau gab der Volks-Rock„n“Roller sein vorläufig letztes Konzert.

Beim Flachau Winter Opening gab Andreas Gabalier noch einmal richtig Gas und heizte Tausenden Fans in Salzburg ordentlich ein. Mit Hits wie „Hulapalu“ und „I sing a Liad für di“ verwandelte der 41-Jährige das Festivalgelände in einen Hexenkessel aus Tracht, Rock und Emotionen. Vor atemberaubender Bergkulisse lieferte Gabalier eine Show ab, die seine Fans noch lange in Erinnerung behalten werden.

„Flachau unvergesslich“, schwärmte Gabalier nach dem Konzert auf Instagram und verabschiedet sich damit in eine längere Pause.

Die nächsten Gabalier-Konzerte stehen nach derzeitigem Plan erst in über einem halben Jahr an. Im Juli 2026 wird der Volks-Rock„n“Roller die Bühnen in Klagenfurt und Zrce (Kroatien) rocken, ehe im August zwei Auftritte in Kitzbühel anstehen.