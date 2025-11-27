Nach sechs Jahren Single-Dasein ist Andreas Gabalier wieder verliebt. Im TV spricht er über sein neues Liebesglück und verrät, worauf es in einer Beziehung ankommt.

Andreas Gabalier (41) hat sein Playboy-Leben beendet. Wie Anfang Oktober bekannt wurde, ist er nach sechs Jahren wieder frisch verliebt. "Ja, es gibt da jemanden", verriet Gabalier im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Vor sechs Jahren trennten sich Andreas Gabalier und Silvia Schneider (43), danach gab es zwar Liebesgerüchte, doch offiziell bestätigte er nichts. Jetzt scheint es ihm ernst zu sein: "Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird. Ich pflege derzeit kein Lotterleben und bin auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs."

Laura Engelmann und Andreas Gabalier © Instagram

ZDF-Bühne und Giovanni Zarrella

Trotz der Vorsicht plaudert Gabalier auf der Bühne der ZDF-Show von Giovanni Zarrella. Dieser Tage wurde in der Baden-Arena in Offenburg eine neue Folge von "Die Giovanni Zarrella Show" aufgezeichnet. Zu sehen sein wird sie am 14. März 2026 um 20.15 Uhr im ZDF.

© zeidler

Zarrella fragt Gabalier nach seinem Beziehungsrezept: "Drei Zutaten, die es braucht, für eine schöne Beziehung – was würdest du da reinschmeißen in den Topf?" Gabalier reagiert zunächst mit einem ehrlichen "Boah", dann erklärt er: "Ich glaube, es geht um Respekt. Dass man den Partner oder die Partnerin wertschätzt." Außerdem seien "viele Gemeinsamkeiten" wichtig. Sein Großvater habe ihm geraten, nach "einem Kumpeltyp von einem feschen Mädel" zu suchen – eine Frau, die auch im reiferen Lebensabschnitt zu einem passt. "Vielleicht ist das eines der wesentlichsten Zutaten."