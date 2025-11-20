Titelkampf in Vegas! Norris fürchtet McLaren-Probleme

Formel-1-WM-Leader Lando Norris zeigt sich vor dem Nachtrennen in Las Vegas skeptisch. Der McLaren-Pilot fürchtet auf der Strecke in Nevada ähnliche Probleme wie im Vorjahr.

Drei Rennwochenenden vor Saisonende hat Lando Norris den WM-Titel in der eigenen Hand. Mit 24 Punkten Vorsprung auf Teamkollegen Oscar Piastri und 49 Zähler vor Max Verstappen könnte der Brite in Las Vegas eine Vorentscheidung treffen. Doch der McLaren-Pilot bleibt skeptisch.

Schlechte Erinnerungen an Vegas

"Vegas war für uns in der Vergangenheit eine Herausforderung", blickte Norris zurück. Im Vorjahr sei es das schlechteste Rennen der Saison gewesen, sowohl im Qualifying als auch im Rennen verpasste McLaren die Top fünf. "Daher freue ich mich nicht wirklich darauf."

Verstappen braucht Wunder

Titelverteidiger Max Verstappen liegt 49 Punkte zurück und benötigt eine Aufholjagd. Der Niederländer zeigte sich realistisch: "Wir brauchen jetzt schon viel Glück, um überhaupt noch eine Chance zu haben." Im Vorjahr hatte er in Las Vegas seine Titelverteidigung gefeiert.

Teaminternes Verhältnis geklärt

Trotz des Titelfights betont Norris das gute Verhältnis zu Teamkollege Piastri. "Wir sind immer noch unterschiedliche Menschen, aber was unsere Beziehung angeht, verstehen wir uns gut." Die Beziehung laufe besser denn je.

Wetter als Unsicherheitsfaktor

Für das erste freie Training werden regnerische Bedingungen erwartet. Das Rennen am Sonntag soll jedoch im Trockenen stattfinden. Im Vorjahr feierte Mercedes einen Doppelsieg vor Ferrari.