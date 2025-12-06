ÖFB-WM-Kracher gegen Messi und Co. nicht im ORF: Das ist der Grund

Bei der Auslosung zur WM 2026 in Washington hat Österreich einen echten Fußball-Kracher gezogen. Das rot-weiß-rote Team trifft auf den amtierenden Weltmeister Argentinien - und auf Jordanien und Algerien. Auch die TV-Übertragung steht bereits fest.

Österreichs Nationalmannschaft ist bei der WM-Auslosung in Washington in der Gruppe J gelandet. Ein Glücksfall war dabei NBA-Ikone Shaquille O'Neal, der das rot-weiß-rote Team in dieser Gruppe zog.

Die Gegner des österreichischen Teams können sich sehen lassen: Der amtierende Weltmeister Argentinien, angeführt von Superstar Lionel Messi, sowie Jordanien und Algerien werden die Kontrahenten in der Gruppenphase sein.

© AFP

Spielplan und TV-Übertragung

Auch wenn der genaue WM-Spielplan erst am Samstag, 6. Dezember, in einer eigenen Show veröffentlicht wird, ist schon jetzt klar, dass Österreichs erste Partie am 16. Juni gegen Jordanien stattfindet. Das erste Highlight folgt dann am 22. Juni: das Duell gegen Argentinien, bevor das möglicherweise entscheidende dritte Gruppenspiel gegen Algerien am 27. Juni ansteht.

© APA

Die genauen Stadien und Zeiten werden noch bekanntgegeben – zur Auswahl stehen Santa Clara bei San Francisco, Arlington bei Dallas und Kansas City.

Bereits jetzt steht jedoch fest, auf welchem TV-Sender die Spiele zu sehen sein werden. Der ORF hat sich die Rechte an allen 104 WM-Spielen gesichert, vergibt jedoch 52 davon an Servus TV. In diesem Rahmen wird das erste und dritte Gruppenspiel der Österreicher im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein, während die Partie gegen Argentinien auf Servus TV übertragen wird.

© Getty

Weitere TV-Übertragungen

Auch ein mögliches Österreich-Spiel im Sechzehntelfinale – etwa gegen Europameister Spanien – wird bei Servus TV zu sehen sein. Alle weiteren österreichischen WM-Spiele werden jedoch im ORF übertragen.

Die Vereinbarung der beiden TV-Sender legt zudem fest, dass das Eröffnungsspiel der WM zwischen Mexiko und Südafrika (11. Juni) sowie das Finale (19. Juli) auf ORF zu sehen sein werden.