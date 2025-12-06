"Lächerlich!" – ZDF-Experte lacht über Deutschlands WM-Gruppe

Deutschland trifft bei der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador – eine Auslosung, die im ZDF für deutliche Worte sorgte.

Die Auslosung zur WM 2026 hat Deutschland in eine Gruppe mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador gebracht. Während Curaçao als klarer Außenseiter gilt, warten mit dem amtierenden Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste und dem südamerikanischen Quali-Zweiten Ecuador zwei anspruchsvolle Gegner. Im ZDF sorgte eine bemerkenswerte Reaktion für Aufmerksamkeit: Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein erzählte, dass Experte und deutscher U18-Nationaltrainer Hanno Balitsch hinter den Kulissen über die Gruppe gelacht und sie als "lächerlich" bezeichnet habe. Müller-Hohenstein sagte: "Hanno hat, das darf ich verraten, hinter den Kulissen einmal kurz gelacht und gemeint: "Das ist ja lächerlich.'" Balitsch antwortet darauf: "Ich finde, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Wir können sehr zufrieden sein mit der Auslosung."

DFB-Coach Julian Nagelsmann hält die Elfenbeinküste und Ecuador für "sehr, sehr gute Teams". Curaçao sei schwer einzuschätzen. Ecuador komme mit mehreren Topspielern und starken Ergebnissen in der Qualifikation, und die Elfenbeinküste zeichne sich durch große Athletik aus. Nagelsmanns Fazit: "Es ist keine superleichte, aber eine machbare Gruppe, in der wir uns durchsetzen wollen."

Dennoch: Als Eishockey-Legende Wayne Gretzky das Los von Außenseiter Curaçao in Topf 4 zog, schwenkte die TV-Kamera auf DFB-Coach Julian Nagelsmann. Sein verschmitztes Grinsen war klar zu erkennen.