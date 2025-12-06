Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
WM-Auslosung im ZDF
© ZDF

Reaktion

"Lächerlich!" – ZDF-Experte lacht über Deutschlands WM-Gruppe

06.12.25, 08:05
Teilen

Deutschland trifft bei der WM 2026 auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador – eine Auslosung, die im ZDF für deutliche Worte sorgte.

Die Auslosung zur WM 2026 hat Deutschland in eine Gruppe mit Curaçao, der Elfenbeinküste und Ecuador gebracht. Während Curaçao als klarer Außenseiter gilt, warten mit dem amtierenden Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste und dem südamerikanischen Quali-Zweiten Ecuador zwei anspruchsvolle Gegner. Im ZDF sorgte eine bemerkenswerte Reaktion für Aufmerksamkeit: Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein erzählte, dass Experte und deutscher U18-Nationaltrainer Hanno Balitsch hinter den Kulissen über die Gruppe gelacht und sie als "lächerlich" bezeichnet habe. Müller-Hohenstein sagte: "Hanno hat, das darf ich verraten, hinter den Kulissen einmal kurz gelacht und gemeint: "Das ist ja lächerlich.'" Balitsch antwortet darauf: "Ich finde, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Wir können sehr zufrieden sein mit der Auslosung."

DFB-Coach Julian Nagelsmann hält die Elfenbeinküste und Ecuador für "sehr, sehr gute Teams". Curaçao sei schwer einzuschätzen. Ecuador komme mit mehreren Topspielern und starken Ergebnissen in der Qualifikation, und die Elfenbeinküste zeichne sich durch große Athletik aus. Nagelsmanns Fazit: "Es ist keine superleichte, aber eine machbare Gruppe, in der wir uns durchsetzen wollen."

Dennoch: Als Eishockey-Legende Wayne Gretzky das Los von Außenseiter Curaçao in Topf 4 zog, schwenkte die TV-Kamera auf DFB-Coach Julian Nagelsmann. Sein verschmitztes Grinsen war klar zu erkennen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden