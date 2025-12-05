Nagelsmann lacht bei Auslosung über Witz-Gruppe für DFB

Nach der WM-Auslosung gibt es vor allem eine Nation, die sich besonders über ihre Gegner freut: Deutschland hat wieder einmal das Glückslos gezogen.

Als Eishockey-Legende Wayne Gretzky das Los von Außenseiter Curaçao in Topf 4 zog, schwenkte die TV-Kamera auf DFB-Coach Julian Nagelsmann. Sein verschmitztes Grinsen war klar zu erkennen. Deutschland hat bei der Auslosung zur Fußball-WM ein Glückslos erwischt und trifft in der Vorrunde neben dem Debütanten auch auf Ecuador und die Elfenbeinküste.

Eine Pflichtaufgabe für die WM, die in den USA, Mexiko und Kanada erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird. "Es ist keine superleichte Gruppe, aber eine machbare Gruppe. Wir wollen gerne die Spiele der Gruppenphase gewinnen", so Nagelsmann.

© Getty

Völler klatscht bei Village-People-Auftritt

Das DFB-Team absolviert seine erste Partie bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada am 14. Juni gegen Curaçao mit dem niederländischen Trainer Dick Advocaat. Die Partie steigt in Philadelphia oder Houston. Danach geht es für die Begegnung gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni entweder nach Kansas City oder ins kanadische Toronto.

"Das Wichtigste ist erstmal Step bei Step, die Gruppenphase zu überstehen, dass wir in die K.-o.-Phase einziehen", sagte Nagelsmann bei MagentaSport. "Nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Das gebührt auch der Respekt." Der Bundestrainer erklärte aber auch: "Aber ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man überlegt, wer in den nächsten Runden auf einen treffen könnte und wen man schlagen muss, um weit zu kommen."

Termin-Plan steht

Die meisten Test-Termine vor der Endrunde sind auch schon geklärt. Bestätigt werden muss nur noch der Gegner für das erste Länderspiel im WM-Jahr, wahrscheinlich am 27. März. Am 30. März sollte es in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste gehen, doch nach der Losung von Washington wird der DFB bei der Gegnerwahl hier nachjustieren.

Seinen WM-Kader wird der Bundestrainer kurz vor oder kurz nach dem letzten Bundesliga-Spieltag am 16. Mai benennen. Nach der ersten Trainingslagerphase kommt es zum letzten Spiel in Deutschland vor der WM gegen Finnland am 31. Mai (20.45 Uhr) in Mainz. Der Mutmacher: Auch vor dem Triumph 2014 in Brasilien wurde unmittelbar vor dem Abflug noch in Mainz gespielt. Gegen Armenien gab es damals ein 6:1.

Für Nagelsmann geht es dann in der ersten Juniwoche nach Chicago, wo am 6. Juni (20.30 Uhr/MEZ) die USA der Gegner bei der WM-Generalprobe sein wird. Anschließend folgt der Umzug ins Basecamp und der Turnierauftakt am 14. Juni gegen den Außenseiter Curaçao.