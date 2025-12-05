Alles zu oe24VIP
Sabitzer Arnautovic
© GEPA

Mega-Arena

Vorteil für Fans: In DIESEN 3 NFL-Tempeln läuft die ÖFB-Auswahl auf

05.12.25, 21:49
Teilen

Nach der WM-Auslosung am Freitag ist klar, in welchen Stadien unser ÖFB-Team bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada auflaufen wird.

Nach der Auslosung ist klar: Für Ralf Rangnick & Co. hätte die Auslosung schlimmer sein können. Abgesehen von dem Highlight-Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien sind Jordanien und Algerien absolut machbare Aufgaben für unsere Team-Stars.

Die genauen Spielorte und Uhrzeiten werden am Samstag (ab 18 Uhr) in einer eigenen Show bekannt gegeben. Fix ist, dass die ÖFB-Auswahl am 16. Juni gegen WM-Debütant Jordanien in die WM starten wird. Die Partie wird entweder im Levi's Stadium in Santa Clara, der Heimat der San Francisco 49ers oder im  legendären Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs, der Heimat von Taylor-Swift-Verlobten Travis Kelce und Patrick Mahomes, steigen.

Am zweiten Spieltag, an dem es zum Kracher gegen Argentinien kommt, stünde wieder das Stadion in Santa Clara oder das AT&T Stadium in Arlington am Plan. Dabei handelt es sich um die Heimat der Dallas Cowboys. Am letzten Spieltag gegen Algerien spielt die ÖFB-Elf erneut entweder in Arlington oder in Kansas City. Damit ist klar, dass man nicht zwischen zwei Ländern pendeln muss. Diesen Luxus hat sonst nur die Gruppe C mit Brasilien.

Lesen Sie auch

Kleiner Vorteil für Fans in Österreich

Vor allem die Partien in Dallas könnten ein riesiger Vorteil sein. Bei der Klub-WM vergangenen Sommer litten die Spieler unter der enormen Hitze, und der Luxus-Tempel in Arlington ist eines von nur vier WM-Stadien, die überdacht sind. Damit wäre hier eine Austragung zur Mittagszeit durchaus denkbar, was in Mitteleuropa ein Primetime-Spiel bedeuten würde.

Die ÖFB-Stadien im Überblick:

AT&T-Stadium in Arlington, Texas

AT&T-Stadium Arlington
© Getty
  • Eröffnung: 27. Mai 2009
  • Oberfläche: Kunstrasen
  • Kosten: 1,3 Mrd. US-Dollar
  • Kapazität: 94.000 Zuschauer

AT&T-Stadium Arlington
© Getty

Arrowhead-Stadium in Kansas City, Missouri

Arrowhead Stadium, Kansas City
© Getty
  • Eröffnung: 12. August 1972
  • Oberfläche: Naturrasen (seit 1994)
  • Kosten: 43 Mio. US-Dollar (1972)
  • Kapazität: 73.000 Zuschauer

Arrowhead Stadium, Kansas City
© Getty

Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien

Santa Clara Levi's Stadium
© Getty
  • Eröffnung: 17. Juli 2014
  • Oberfläche: Naturrasen
  • Kosten: 1,2 Mrd. US-Dollar
  • Kapazität: 71.000 Zuschauer

Santa Clara Levi's Stadium
© Getty

Ob es bei einem möglichen Aufstieg ebenso in den USA weitergeht, wird erst am Samstag bekannt gegeben. Alaba & Co. können sich aber auf traumhafte Spiele in den Luxus-Tempeln freuen.

