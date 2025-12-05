Zitterpartie für Salzburg! Tabellenführer bei Schlusslicht Blau-Weiß

Red Bull Salzburg steht vor einer heiklen Aufgabe. Der Tabellenführer gastiert am Samstag bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz und sucht nach vier sieglosen Pflichtspielen endlich wieder einen Dreier.

Red Bull Salzburg gastiert am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) beim Bundesliga-Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Für den Tabellenführer wird die Auswärtspartie zur kleinen Zitterpartie, nachdem man schon im Heimspiel über ein 2:2 nicht hinausgekommen war - und auch das nur dank eines umstrittenen Elfmeters in der 89. Minute.

Salzburg in schwieriger Phase

"Derzeit tun wir uns nicht leicht damit, Spiele zu gewinnen", gab Salzburg-Stürmer Yorbe Vertessen vor dem Gastspiel zu. Schon vier Pflichtspiele ist das Team ohne Sieg, in der Liga klappte es zuletzt dreimal nicht. Nur zwei magere Punkte standen in dieser Phase zu Buche.

Trainer Thomas Letsch warnt vor Leichtsinn: "Die Liga ist enorm ausgeglichen, jeden Spieltag kann alles passieren. Da ist jede Begegnung ein harter Kampf." Er bezeichnete es als "sehr gefährlich, wenn wir denken würden, dass wir leichtes Spiel haben".

Blau-Weiß mit neuem Interimstrainer

Blau-Weiß Linz hofft unter Interimstrainer Andreas Gahleitner auf einen positiven Impuls. Der 43-Jährige übernahm nach der Trennung von Mitja Mörec, nachdem das Team sechs Niederlagen in Folge einstecken musste.

"Wir haben vielleicht einen kleinen Step gemacht, aber im Fußball ist es einmal so, dass das reicht, um etwas zu bewirken", hoffte Gahleitner. Im Training seien "die Fetzen geflogen". Der Interimstrainer ist optimistisch: "Salzburg hatte schon bessere Phasen, insofern rechnen wir uns was aus - wenn wir einen guten Tag erwischen."

Letsch sieht "gewisse Unbekannte"

Salzburg-Coach Letsch weiß um die Gefahr: "Blau-Weiß sei durch die Trainerablöse eine gewisse Unbekannte", werde alles für Punkte tun. "Zugleich wissen wir, dass unsere Spiele in Linz immer schwierig waren. Uns erwartet also eine heikle Aufgabe."

Die Linzer wollen sich auf die Basics konzentrieren. "Wir wollen uns auf die einfachen Sachen konzentrieren, auf die Power. Ich denke, dass der Mannschaft das Sicherheit geben wird", erklärte Gahleitner seine Pläne.

Mögliche Aufstellungen:

Blau-Weiß Linz - Red Bull Salzburg

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz

Schiedsrichter: Semler

Ergebnisse 2025/26:



2:2 (a)

Blau-Weiß: Baier - Bakatukanda, Maranda, Moormann - Wähling, M. Fofana, Briedl, Pirkl - S. Seidl, Ronivaldo, Weissman

Fraglich: Bakatukanda (Hüftbeuger)

Es fehlen: Anderson (Kreuzbandriss), Goiginger (Muskelverletzung)

Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Schuster, Krätzig - Alajbegovic, S. Diabate, Bidstrup, Bischoff - Vertessen, Ratkov

Fraglich: Terzic (erkrankt)

Es fehlen: Gourna-Douath, Kawamura, Mellberg (alle Knie), Kjaergaard (Wade)

Live auf Sky.