Besiegelt! Austria Klagenfurt steigt erneut ab

Zweitligist Austria Klagenfurt wird das Anfang Februar eröffnete Insolvenzverfahren gegen den Club nicht beeinspruchen. Der Abstieg ist damit besiegelt.

Wie die Kärntner am Freitag bekanntgaben, soll der Spiel- und Geschäftsbetrieb bis Saisonende aufrechterhalten werden, ehe man 2026/27 mit einem Antritt in der Regionalliga plant. Mittelfristiges Ziel sei die Rückkehr in den Profifußball, hieß es in einer Mitteilung.

Die Finanzierung soll unmittelbar wie in weiterer Folge die TGI AG als neuer Hauptsponsor sichern. TGI-Hauptaktionär Helmut Kaltenegger wird als neuer Präsident fungieren, zusätzlich sei der Einstieg von TGI als Gesellschafter geplant.