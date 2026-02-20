Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien 2. Liga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan 2. Liga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
2. Liga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. 2. Liga-News
Besiegelt! Austria Klagenfurt steigt erneut ab
© APA/BARBARA GINDL

Kein Einspruch

Besiegelt! Austria Klagenfurt steigt erneut ab

20.02.26, 17:30
Teilen

Zweitligist Austria Klagenfurt wird das Anfang Februar eröffnete Insolvenzverfahren gegen den Club nicht beeinspruchen. Der Abstieg ist damit besiegelt.

Wie die Kärntner am Freitag bekanntgaben, soll der Spiel- und Geschäftsbetrieb bis Saisonende aufrechterhalten werden, ehe man 2026/27 mit einem Antritt in der Regionalliga plant. Mittelfristiges Ziel sei die Rückkehr in den Profifußball, hieß es in einer Mitteilung.

Die Finanzierung soll unmittelbar wie in weiterer Folge die TGI AG als neuer Hauptsponsor sichern. TGI-Hauptaktionär Helmut Kaltenegger wird als neuer Präsident fungieren, zusätzlich sei der Einstieg von TGI als Gesellschafter geplant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen