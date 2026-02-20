Alles zu oe24VIP
Toter Linz
© TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Erstes Todesopfer

Schneepflug-Drama: Winterdienstmitarbeiter von Kollegen überfahren

20.02.26, 12:13
Das Winterwetter hat am Freitag für große Probleme und in Linz sogar für einen Toten bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug gesorgt.  

Am Freitagmorgen kam es in Linz-Ebelsberg zu einem tragischen Arbeitsunfall. Bei Räumarbeiten in einem Wohngebiet dürfte ein Winterdienstmitarbeiter gegen 7.30 Uhr mit seinem Räumfahrzeug auf eine Treppe geraten sein und dabei seinen 29-jährigen Kollegen erfasst und überfahren haben.

Toter Linz
© TEAM FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR

Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Wie es genau zu dem Unglück kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Der beteiligte Mitarbeiter erlitt einen schweren Schock und wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

