40 Zentimeter: DAS ist der Schnee-Hotspot Österreichs

Knapp 40 Zentimeter in Langen am Arlberg auf der Vorarlberger Seite, knapp 20 Zentimeter im Osten:

Auch wenn das vor allem in den östlichen Bundesländern schon länger nicht mehr gesehen wurde - aus klimatologischer Sicht sind diese Neuschneemengen "nicht sehr außergewöhnlich", sagte Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria am Freitag. Die weiße Pracht wird nicht lange liegen bleiben, ab Samstag schmilzt sie weg. Die nächsten Tage werden nämlich deutlich milder.

42 Zentimeter Neuschnee gab es in den vergangenen 24 Stunden - gemessen um 7.00 Uhr - am Sonnblick in Salzburg in 3.109 Metern Seehöhe, 38 waren es in Langen am Arlberg auf 1.221 Metern Seehöhe. In Lienz waren es 25 Zentimeter, in Nauders in Tirol 20, beim St. Pöltner Landhaus 18 und in Wien auf der Hohen Warte 17. Auf 15 Zentimeter Neuschnee brachten es die Tiroler Orte Galzig und Reutte, das Kärntner Mallnitz und Wiener Neustadt in Niederösterreich. Definitiv kein Schneechaos vermeldete die Geosphere aus dem traditionellen "Gefrierschrank" St. Michael im Lungau, wo es demnach "Spuren" von Neuschnee gab.

Ähnlich viel Neuschnee in Wien in den Jahren 2023, 2017 und 2015

Orlik wies darauf hin, dass es an der Wetterstation Wien Hohe Warte zum Beispiel im Dezember 2023 sowie im Februar der Jahre 2017 und 2015 Tage mit ähnlich viel Neuschnee wie heute gab. "Etwas weiter zurück ist, dass es in der gesamten Ostregion Österreichs, von Wien über Eisenstadt bis Graz, flächendeckend so viel geschneit hat wie jetzt: Das letzte derartige vergleichbare Ereignis war im Februar 2013", resümierte der Experte.

Die Karte zeigt die Schneehöhen nach einem Wintereinbruch in Wien. In Wien und Umgebung fielen über Nacht 10 bis 30 Zentimeter Schnee. Der Flughafen Wien stellte den Betrieb vorübergehend ein. Die Autobahn A21 war zeitweise gesperrt. Quelle: Geosphere Austria.

Mit dem Schnee sollte es im Osten Österreichs auch sehr schnell vorbei sein. Zwar sind laut Geosphere in der kommenden Nacht noch Temperaturen unter null Grad zu erwarten. Das bedeutet, Verkehrsteilnehmer müssen wohl noch Samstagfrüh auf glatte Straßenverhältnisse aufpassen. Tagsüber sollte es am Wochenende überall relativ mild werden. Am Samstag erwarten die Meteorologen zwei bis zwölf Grad, am Sonntag vier bis 14 Grad, wobei die wärmsten Temperaturen jeweils im Westen zu registrieren sein sollten.

Es wird mild und wechselhaft

Dazu kommt ein wechselhafter Mix aus Wolken, etwas Sonne und zeitweise auch Regen, wobei der am Samstag erst über 1.500 Metern Seehöhe als Schnee fallen sollte und am Sonntag gar erst über 1.600 bis 2.000 Metern Seehöhe. Auch die kommende Woche verspricht laut Geosphere Austria wechselhaft und mild zu werden.