Flick
© APA

Krisen-Treffen

Barca-Beben: Spieler-Aufstand gegen Flick

15.02.26, 22:04
Seit dem Pokal-Debakel gegen Atletico Madird hängt beim FC Barcelona der Haussegen schief.

Der FC Barcelona war bis vorige Woche Tabellenführer in Spanien, hat den Supercup gewonnen und ist in der Champions League noch dabei. Bis zu dem 0:4-Debakel im Pokal gegen Atletico Madrid hätte man meinen können, dass beim Team von Trainer Hansi Flick beste Stimmung herrschen muss.

Doch nun ist plötzlich alles anders. Vor dem Pflicht-Sieg bei Girona am Montag (ab 21 Uhr) ist Erzrivale Real Madrid zumindest vorübergehend wieder an die Tabellenspitze geklettert. Doch nun deckten spanische Medien alarmierende Umstände hinter den Kulissen auf.

Laut mehreren übereinstimmenden Berichten kam es am Freitag zu einem Krisen-Treffen zwischen der Mannschaft und dem Trainer-Team. Vor allem die riskante Taktik von Flick soll den Barca-Stars ein Dorn im Auge sein. Zudem soll sich der deutsche Erfolgstrainer in der Pause des Pokal-Halbfinales extrem im Ton vergriffen haben.

Flick attackiert seine Stars

Laut der spanischen Sportzeitung "Sport" attackierte er seine Stars frontal und warf ihnen sogar vor, dass sie "noch höher zurückliegen" müssten. Das große Problem an Flicks Taktik ist laut den Spielern die hohe Abseitsfalle, mit der er die von den Fans geliebte Dominanz noch klarer zur Geltung bringen will.

Doch wenn es nicht aufgeht, ist die Barca-Defensive extrem anfällig. Atletico hat das perfekt ausgenutzt und ist so souverän ins Finale eingezogen. Und auch bei den internationalen Top-Gegnern in der Champions League fürchten die Spieler der Katalanen ähnliche Situationen.

Kurz vor der entscheidenden Phase der Saison ist bei Barcelona plötzlich Feuer am Dach und der bislang umjubelte Coach hat einiges an Vertrauen in der Kabine eingebüßt.

