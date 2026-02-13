Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Horror-Auftritt

Barca-Kapitän schimpft nach 0:4-Debakel über VAR-Entscheidung

13.02.26, 12:00
Teilen

Im Hinspiel der Copa-del-Rey-Halbfinale hat der FC Barcelona eine deftige 4:0-Klatsche bei Atletico Madrid erlitten. Frenkie De Jong, Kapitän der Katalanen, hielt sich nach dem Spiel nicht zurück.

So hat sich Hansi Flick das Hinspiel in Madrid nicht erwartet. Im Wanda Metropolitano stand es schon zur Halbzeit 4:0 für die Gastgeber. Ein Eigentor von Eric Garcia und Tore von Ex-Barca-Star Antoine Griezmann, Wintertransfer Ademola Lookman und Weltmeister Julian Alvarez besiegelten den rabenschwarzen Abend für die Blaugrana.

In der zweiten Halbzeit versuchte Barca noch mindestens ein Tor zu erzielen. Der Ball landete sogar einmal im Netz. Doch das Tor von Pau Cubarsi wurde nach langer Wartezeit wegen Abseits aberkannt. Fünf Minuten vor Schluss erhielt Pechvogel Eric Garcia noch die rote Karte.

Eine Szene stört De Jong

Nach dem Spiel waren die Barca-Stars überhaupt nicht in Stimmung für Interviews. Kapitän Frenkie De Jong schimpfte dort sehr über den Schiedsrichter.

Im Gespräch mit "SportyTV" fokussiert sich der Niederländer hauptsächlich auf das aberkannte Tor von Cubarsi. Laut ihm sei Fermin Lopez zuvor "nicht im Abseits" gestanden. De Jong sagt: "Ich habe ein Bild gesehen, auf dem man deutlich erkennen kann, dass er nicht im Abseits steht."

"Dann ist es ein Skandal"

Der Mittelfeldspieler setzt seine Tirade fort: "Das im Fernsehen gezeigte Bild zeigte nicht den genauen Moment, als Fermín den Ball schoss. Es gibt ein Bild, auf dem Fermín schießt, während der Verteidiger einen Meter von Lewandowski entfernt ist."

De Jong betont: "Finden Sie das auch sehr seltsam? Ich kann nichts dagegen tun, denn… Und ich denke, wenn das Bild, das ich gesehen habe, keine KI ist… dann ist es ein Skandal, weil es so eindeutig ist."

Das Halbfinal-Rückspiel findet am 3. März im Camp Nou statt.

