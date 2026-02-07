Bayern-Hammer: Neuer-Entscheidung ist gefallen

Nachdem das Winter-Transferfenster geschlossen ist, beginnt beim FC Bayern die Kaderplanung für die nächste Saison. Ein großes Fragezeichen stand bislang hinter der Zukunft von Kapitän Manuel Neuer.

Beim FC Bayern München kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Die Sport-Bosse beim deutschen Rekordmeister haben in den kommenden Wochen alle Hände voll zu tun. Vor allem die Personalien Dayot Upamecano, Konrad Laimer und Manuel Neuer sorgen für Aufsehen.

Bayern-Hammer: Eberl spricht über Upamecano-Entscheidung

Keine Vertragsverlängerung für Lennart Karl bei Bayern

Transfer-Hammer: Bayern will deutschen Nationalspieler

Während Upamecano am Deadline-Day des Transferfensters gerade noch gehalten werden konnte, hat man bei Laimer noch mehr Zeit. Man möchte den ÖFB-Star allerdings unbedingt halten. Unklarer war zuletzt, wie es mit Neuer weitergeht. Der Vertrag des Kapitäns und Stamm-Tormannes läuft mit Saisonende aus.

Die Verantwortlichen rund um Max Eberl und Christoph Freund hielten sich bislang bedeckt und wollten sich rund um Neuers 40. Geburtstag mit ihm zusammensetzen. Nach 586 Einsätzen im Bayern-Trikot neigt sich seine Zeit im Süden Deutschlands dem Ende zu. Die wichtigste Aufgabe der Sport-Bosse ist es, das Budget zu reduzieren, und da zählt der Goalie noch zu den Top-Verdienern.

Immer mehr Pausen

Zuletzt musste er aber immer wieder Pausen einlegen und ließ seiner Nummer 2, Jonas Urbig, den Vortritt. Der 22-jährige Torhüter ist auch der designierte Nachfolger zwischen den Pfosten des DFB, könnte allerdings noch Zeit brauchen. Auch deshalb stand immer wieder eine stark leistungsbezogene Vertragsverlängerung für Neuer im Raum.

© Getty

Doch nun dürfte die Entscheidung sogar schneller als geplant fallen. Denn laut Transfer-Experte Nicolo Schira soll mittlerweile ein konkretes Vertragsangebot am Tisch liegen.

Das neue Arbeitspapier soll für ein weiteres Jahr laufen, allerdings muss man nun die Entscheidung von Neuer selbst abwarten. Klar ist allerdings, dass sich die Bosse festgelegt haben und ihren Kapitän ein weiteres Jahr halten wollen.