Transfer-Hammer: Bayern will deutschen Nationalspieler

Der deutsche Meister steht vor einem überraschenden Transfer.

Nach der Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano kann der FC Bayern zwar einen wichtigen Innenverteidiger halten, dennoch wollen die Münchner im Sommer einen weiteren Defensivmann holen. Dabei fällt ein Name immer häufiger: Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand.

Der gebürtige Kölner wechselte 2023 von Aarhus nach Italien und avancierte inzwischen zum Stammspieler bei Inter. Die starken Leistungen des deutschen Nationalspielers (bisher ein Länderspiel) haben auch die Bayern registriert, wie Sport1 berichtet, soll vor allem Max Eberl ein großer Fan von Bisseck sein.

Der Innenverteidiger steht bei Inter noch bis 2029 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 35 Millionen Euro geschätzt. Dennoch könnten die Bayern bereits im Sommer einen Vorstoß wagen, vor allem dann, wenn mit Minjae Kim ein Verteidiger München verlässt.