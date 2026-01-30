Königsklassen-Play-off: Real mit Los-Schock, PSG muss ins Frankreich-Derby

Die Ligaphase ist vorbei – jetzt startet der Überlebenskampf in der Champions League. Bevor die Achtelfinal-Kracher steigen, müssen einige Schwergewichte durch die Playoffs. Bei der Auslosung durfte sich Paris über ein Heim-Derby freuen, während bei Real Madrid die Alarmglocken schrillten.

Los-Schock für die Königlichen! Glücksfee Robert Pirès hatte kein Erbarmen und bescherte Real Madrid ausgerechnet Benfica – nur wenige Tage nach der schmerzhaften 2:4-Abreibung. Jetzt kommt es im Play-off zur Revanche. Titelverteidiger Paris Saint-Germain bekommt es Ligue-1-Rivalen As Monaco zu tun.

Die weiteren Duelle:

Benfica Lissabon – Real Madrid

Bodö/Glimt – Inter Mailand

Monaco – PSG

Karabach – Newcastle

Galatasaray – Juventus

Brügge – Atlético Madrid

Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo

Olympiakos – Bayer Leverkusen

+++ Mehr Infos in Kürze +++