Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
Königsklassen-Play-off: Real mit Los-Schock, PSG muss ins Frankreich-Derby
© Getty

Kracher-Duelle

Königsklassen-Play-off: Real mit Los-Schock, PSG muss ins Frankreich-Derby

30.01.26, 12:25
Teilen

Die Ligaphase ist vorbei – jetzt startet der Überlebenskampf in der Champions League. Bevor die Achtelfinal-Kracher steigen, müssen einige Schwergewichte durch die Playoffs. Bei der Auslosung durfte sich Paris über ein Heim-Derby freuen, während bei Real Madrid die Alarmglocken schrillten.

Los-Schock für die Königlichen! Glücksfee Robert Pirès hatte kein Erbarmen und bescherte Real Madrid ausgerechnet Benfica – nur wenige Tage nach der schmerzhaften 2:4-Abreibung. Jetzt kommt es im Play-off zur Revanche. Titelverteidiger Paris Saint-Germain bekommt es Ligue-1-Rivalen As Monaco zu tun.

Die weiteren Duelle:

Benfica Lissabon – Real Madrid
Bodö/Glimt – Inter Mailand
Monaco – PSG
Karabach – Newcastle
Galatasaray – Juventus
Brügge – Atlético Madrid
Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo
Olympiakos – Bayer Leverkusen 

+++ Mehr Infos in Kürze +++

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen