4:1 – Kane führt Bayern per Doppelpack ins Viertelfinale gegen Real

Der FC Bayern München lässt im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo nichts anbrennen. Mit einem souveränen 4:1-Erfolg (Gesamtscore 10:2) buchen die Münchner das Ticket für das Viertelfinale.

Der Rekordmeister dominierte das Geschehen am Mittwochabend von Beginn an und ließ den Gästen aus Italien keine Chance. Die Bayern kontrollierten die Partie in der Allianz Arena nach Belieben, während Bergamo tief stand, um nach dem Debakel im Hinspiel eine weitere Klatsche zu verhindern.

Kane bricht den Bann per Elfmeter

Nach einer druckvollen Anfangsphase sorgte ein Handspiel von Scalvini in der 24. Minute für die Entscheidung per VAR. Harry Kane (25.) scheiterte zwar zunächst an Keeper Sportiello, durfte aber wiederholen, da der Torwart die Linie zu früh verlassen hatte. Im zweiten Versuch blieb der Engländer cool und verwandelte sicher zum 1:0.

Traumtor und Debütanten-Glück

Nach dem Seitenwechsel drehten die Münchner richtig auf. Harry Kane (54.) erhöhte mit einem sehenswerten Treffer nach einer starken Drehung im Strafraum auf 2:0. Nur zwei Minuten später schlug die Stunde von Lennart Karl (56.): Der Youngster veredelte eine Vorarbeit von Luis Diaz flach zum 3:0.

Diaz macht den Deckel drauf

Luis Diaz (70.) krönte seine starke Leistung nach einem weiten Zuspiel von Karl und lupfte den Ball eiskalt über Sportiello zum 4:0 in die Maschen. In der Schlussphase feierte der erst 16-jährige Filip Pavic (72.) sein Profidebüt für die Münchner. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Lazar Samardzic (85.) per Kopf nach einer Ecke.

Jetzt wartet auf die Bayern ein Viertelfinal-Kracher gegen Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid!