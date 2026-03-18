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Liverpool
© Getty

Anfield bebt!

4:0 – Liverpool-Express überrollt Galatasaray in Richtung Viertelfinale

18.03.26, 23:04
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Nach der knappen 0:1-Hinspiel-Niederlage zeigt der FC Liverpool im Rückspiel sein wahres Gesicht. Die Mannschaft von Arne Slot überrollt Galatasaray Istanbul am Mittwochabend mit 4:0 und sichert sich hochverdient den Aufstieg in die nächste Runde.

Die Stimmung an der Anfield Road war von der ersten Sekunde an elektrisierend. Liverpool übernahm sofort das Kommando und drängte den türkischen Tabellenführer tief in die eigene Hälfte. Galatasaray versuchte mit Härte dagegenzuhalten, verlor aber bereits früh Top-Torjäger Osimhen (46.), der nach einer Verletzung am Unterarm zur Pause in der Kabine bleiben musste.

Szoboszlai bricht den Istanbul-Riegel

In der 25. Minute belohnten sich die Reds für ihren Dauerdruck. Nach einer flachen Eckball-Variante von Mac Allister kam Dominik Szoboszlai (25.) im Rückraum völlig frei zum Abschluss und versenkte die Kugel mit links präzise im Eck zum 1:0. Es war bereits das neunte Scorer-Einnahme des Ungarn in der laufenden Kampagne. Kurz vor der Pause hätte Mohamed Salah (45.+4) per Foulelfmeter erhöhen können, scheiterte aber an Keeper Cakir, der die Beine stehen ließ.

Traum-Minuten entscheiden die Partie

Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag. Erst bediente Salah den mitgelaufenen Hugo Ekitiké (51.), der aus kurzer Distanz zum 2:0 einschob. Nur zwei Minuten später erhöhte Ryan Gravenberch (53.) per Aufsetzer auf 3:0, nachdem Cakir einen Salah-Schuss nur nach vorne abklatschen konnte. Ein Eigentor von Singo (56.) wurde nach VAR-Eingriff wegen einer Abseitsstellung von Frimpong zwar einkassiert, doch der Offensiv-Drang blieb ungebrochen.

Salah macht die 50 voll

Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Mohamed Salah (62.) höchstselbst. Nach Zuspiel von Florian Wirtz schlenzte der 33-Jährige den Ball herrlich ins lange Eck – sein 50. Treffer in der Champions League. Während Liverpool weiter zauberte, endete der Abend für Galatasarays Noa Lang (80.) tragisch: Er verletzte sich an der Werbebande schwer am Finger und musste per Trage abtransportiert werden.

Viertelfinal-Kracher gegen den Champion

Für den FC Liverpool geht die Reise in der Königsklasse nun gegen den Vorjahressieger Paris St. Germain weiter. Die Reds untermauerten mit einer Torschuss-Statistik von 26:3 ihre Heimstärke und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel am verdienten Aufstieg aufkommen.

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