1:1 – Paris-Bollwerk & Schiri-Pech stoppen Laimer & Co.

Die Allianz Arena weint! Der FC Bayern scheitert im Halbfinal-Rückspiel mit 0:1 an Paris Saint-Germain. Trotz Dauerlauf und einer hitzigen Szene um ÖFB-Star Konrad Laimer reicht es nicht für Budapest.

Der Nackenschlag für die 75.000 Fans in der ausverkauften Allianz Arena kam bereits in der 3. Minute: Nach einer Vorarbeit von Kvaratskhelia schaltete Ousmane Dembele am schnellsten und versenkte den Ball zum 0:1. Damit standen die Bayern nach dem 4:5 im Hinspiel früh mit dem Rücken zur Wand und brauchten zwei Tore für die Verlängerung. Die Gäste aus Paris gastierten als abgebrühter Tabellenführer der Ligue 1 und machten defensiv sofort die Schotten dicht.

0:1 – Halbzeit: Laimer-Pech & Hand-Chaos in der Allianz Arena

Laimer-Pech und Referee-Wirbel

Mitten in der bayerischen Drangphase kochten die Emotionen hoch. In der 29. Minute wurde Konrad Laimer von Nuno Mendes mit dem Arm gestoppt. Statt Freistoß für Bayern und der wohl fälligen Gelb-Roten Karte für den bereits verwarnten Portugiesen, entschied Schiedsrichter Joao Pinheiro auf Handspiel von Laimer. Eine krasse Fehlentscheidung, die das Spiel gegen den amtierenden Champion hätte kippen können.

Neuer verhindert vorzeitig alles

In der zweiten Halbzeit bewahrte Manuel Neuer sein Team mehrfach vor der endgültigen Entscheidung. Mit spektakulären Paraden gegen Doue (56., 64.) und Kvaratskhelia (57.) hielt er den deutschen Meister im Spiel. Vincent Kompany versuchte von der Seitenlinie mit den Einwechslungen von Davies, Kim und Jackson frische Impulse zu setzen, doch das Pariser Abwehrbollwerk um Keeper Safonov blieb weitgehend unüberwindbar.

Bitteres Ende einer Halbfinal-Serie

Die größte Chance zum Ausgleich vergab Luis Diaz (69.), als Safonov seinen Abschluss mit einer Glanzparade entschärfte. In der Schlussphase kontrollierte der Titelverteidiger das Geschehen geschickt. Für die Bayern setzt sich damit ein Fluch fort: Zum fünften Mal in Folge schied man nach einer Hinspiel-Niederlage aus. PSG trifft nun am Samstag, 30. Mai (21:00 Uhr/live Sky, Canal+ & Sport24-Liveticker), im Finale von Budapest auf den FC Arsenal.