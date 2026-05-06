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Neururer
© Gepa

Bitter

ÖSV verliert großes Ski-Talent an Deutschland

06.05.26, 18:47
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Das vielversprechende Talent Finn Neururer wechselt vom ÖSV zum deutschen Skiverband.

Eines der größten Ski-Talente Tirols verlässt den ÖSV Richtung Deutschland. Der Innsbrucker Finn Neururer will noch vor seinem Einstieg in die FIS-Rennserie den Verbandswechsel vollbringen.

Gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" zeigte sich TSV-Rennsportleiter Florian Winkler enttäuscht: "Wir verlieren einen tollen Sportler." Gleichzeitig betonte er die gute Ski-Ausbildung in Tirol.

Mini-Entschädigung für den ÖSV

Der Nachwuchsfahrer des SC Mutters (Jahrgang 2010) benötigt dafür keine Zustimmung vom ÖSV. Erst nach dem ersten FIS-Start für Österreich würde er die formelle Erlaubnis des Verbandes brauchen.

Seit 2025 hat die FIS eine klare Regelung für derartige Fälle. Für Kadersportler werden Entschädigungszahlungen fällig: 1.500 Euro pro Saison, gedeckelt bei maximal 10.000 Euro. TSV-Präsident Karl Janovsky meinte: "Das halte ich für sehr günstig."

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