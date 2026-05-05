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Danke Danklmaier! ÖSV-Star beendet Karriere
© Gepa

»Kapitel schließen«

Danke Danklmaier! ÖSV-Star beendet Karriere

05.05.26, 11:44
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Der oft von Verletzungen geplagte Skirennläufer Daniel Danklmaier hat seine Karriere beendet.

Das gab der 33-jährige Steirer am Dienstag auf Instagram bekannt. "Viele Rückschläge, viele Zweifel - aber genauso viele Comebacks. Jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich blicke dankbar zurück und freue mich auf das, was kommt", schrieb der Speed-Spezialist, der nach zehn Jahren, 86 Weltcup-Rennen und acht Operationen, darunter vier Kreuzbandrisse, den Schlussstrich zog.

Außerdem riss sich Danklmaier einmal die Patellasehne und erlitt einen Bruch des Schienbeinkopfs. Bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Aare 2019 stand er in der Kombination (12.) sowie im Super-G (20.) am Start, ein weiteres Highlight war der fünfte Platz bei der Hahnenkammabfahrt in Kitzbühel 2019. Am Montag hatte Danklmaier bei der ÖSV-Kaderbekanntgabe im Aufgebot gefehlt.

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