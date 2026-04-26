SCHÜSSE BEI TRUMP-DINNER: Präsident evakuiert

US-Präsident Donald Trump ist am Samstag beim Dinner der White-House-Korrespondenten in einem Washingtoner Hotel von seinen Sicherheitsleuten in Sicherheit gebracht worden.

Zuvor hatten Teilnehmer der Veranstaltung, darunter auch Trump, nach einem lauten Geräusch Deckung gesucht, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war.

Das sagt Trump:

Nach den Schüssen - das ERSTE Trump-Statement im Wortlaut auf Deutsch:

"Die Strafverfolgungsbehörden haben uns gemäß Protokoll aufgefordert, das Gelände zu verlassen, was wir unverzüglich tun werden. Ich werde in 30 Minuten im Pressekonferenzraum des Weißen Hauses eine Pressekonferenz geben. Die First Lady, der Vizepräsident und alle Kabinettsmitglieder sind wohlauf. Wir werden in einer halben Stunde zu Ihnen sprechen. [...]."

Mehrere Schüsse

US-Medien zufolge hatte es Berichte über Schüsse in einem Raum über dem Festsaal gegeben. Trump sei wohlauf, berichteten Mitarbeiter nach dem Zwischenfall.

In der US-Hauptstadt

Das Korrespondentendinner gilt als Höhepunkt des Gesellschaftslebens in der US-Hauptstadt. Es findet seit dem Jahr 1921 jährlich statt, wobei in der Regel der US-Präsident und zahlreiche Prominente an dem Dinner teilnehmen.

© getty

© getty

© getty

Die Erklärung des Secret Service im Original:

© United States Secret Service

Auf Deutsch:

"Der U.S. Secret Service untersucht in Zusammenarbeit mit dem Metropolitan Police Department einen Schusswaffenvorfall in der Nähe des Haupt-Magnetometer-Kontrollbereichs beim Dinner der White-House-Korrespondenten. Der Präsident und die First Lady sind zusammen mit allen Schutzpersonen in Sicherheit. Eine Person befindet sich in Gewahrsam. Der Zustand der Beteiligten ist derzeit noch unbekannt, und die Strafverfolgungsbehörden bewerten die Lage aktiv.

Unter Trumps Vorgängern war es Tradition, dass der jeweilige US-Präsident eine humorige Rede hält. Trumps Vorgänger Barack Obama nutzte seine Rede im Jahr 2011, um Trump durch den Kakao zu ziehen. Nach Einschätzung von Beobachtern trug diese öffentliche Demütigung dazu bei, dass der Immobilienmagnat sich zum Einstieg in die Politik entschloss."