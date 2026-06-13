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Mann mit 150 Skorpionen am Flughafen erwischt

Skorpion-Schmuggel in Südafrika
© Facebook/South African Police Se
Am Flughafen von Kapstadt ist ein Mann festgenommen worden, weil er 150 Skorpione schmuggeln wollte.
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Wie die südafrikanische Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 28-Jährige die giftigen Tiere in seinem Gepäck zwischen Kleidungsstücken versteckt. Seine Festnahme sei bereits am Freitag aufgrund von Geheimdiensthinweisen erfolgt. Zu seinem geplanten Reiseziel wurden keine Angaben gemacht. Der Mann sollte am Montag vor Gericht erscheinen.

Die Skorpione wurden in ein Wildtierzentrum gebracht. Der Handel mit Wildtieren ist in Südafrika, einem der artenreichsten Länder der Welt, ein großes Problem.

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Kriminelle Banden interessieren sich nicht nur für Nashörner oder Elefanten, sondern beispielsweise auch für Schuppentiere und Reptilien, um einen weltweit lukrativen Schwarzmarkt zu bedienen.

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