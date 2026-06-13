Rangnick: "Dann singe ich die Hymne mit..."

Teamchef Ralf Rangnick bleibt beim ÖFB! Hin und wieder wurde der Deutsche schon ertappt, dass er bei der Bundeshymne ein paar Passagen mitsummte, jetzt gibt es ein Versprechen.

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Rangnick bleibt dem ÖFB auch nach der WM treu, für den Teamchef eine "Herzensangelegenheit" und ein "richtig gutes Gefühl".

Der Deutsche steht also auch Bei der EM-Quali für Großbritannien an der Seitenlinie. Singt er dann sogar die Hymne mit?

In Santa Barbara gab es ein Hymnen-Versprechen: "Sollten wir sehr, sehr weit kommen, kann ich mir vorstellen auch als Deutscher die Bundeshymne mitzusingen. Aber dazu muss ich sie noch lernen, ich bin noch nicht textsicher."

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"Auch bei I am from Austria kenne ich den Text noch nicht ganz, da muss ich auch noch einmal nachlegen", lacht Rangnick.