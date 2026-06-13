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Teamchef verspricht

Rangnick: "Dann singe ich die Hymne mit..."

© APA/MAX SLOVENCIK
Teamchef Ralf Rangnick bleibt beim ÖFB! Hin und wieder wurde der Deutsche schon ertappt, dass er bei der Bundeshymne ein paar Passagen mitsummte, jetzt gibt es ein Versprechen.
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Rangnick bleibt dem ÖFB auch nach der WM treu, für den Teamchef eine "Herzensangelegenheit" und ein "richtig gutes Gefühl".

Der Deutsche steht also auch Bei der EM-Quali für Großbritannien an der Seitenlinie. Singt er dann sogar die Hymne mit?

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In Santa Barbara gab es ein Hymnen-Versprechen: "Sollten wir sehr, sehr weit kommen, kann ich mir vorstellen auch als Deutscher die Bundeshymne mitzusingen. Aber dazu muss ich sie noch lernen, ich bin noch nicht textsicher."

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"Auch bei I am from Austria kenne ich den Text noch nicht ganz, da muss ich auch noch einmal nachlegen", lacht Rangnick.

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