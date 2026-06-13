TV
E-Paper
Österreich

Hitzewelle

Über 40 Grad? Österreich vor erstem "Wüstentag"

Hitze
© Getty Images
Nach einer kühleren Phase droht uns eine Hitzewelle. Meteorologen erwarten stark steigende Temperaturen.
OE24 auf Google bevorzugen

In Österreich wird es laut ersten Prognosen bereits am kommenden Mittwoch mit bis zu 31 Grad Celsius sehr heiß. Am Donnerstag soll es schwül-heiß bei Höchstwerten zwischen 26 und 34 Grad werden. Am Freitag könnten die Temperaturen im Land dann sogar auf bis zu 35 Grad steigen. Damit steht uns der erste Wüstentag des Jahres bevor.

Auch interessant

Technik-Probleme: Darum bekam die Schweiz den Elfer

"Gutes Gefühl!" Rangnicks Herz entscheidend

Pocher verspottet Tom Kaulitz als WM-Experten

Neuer-Streit: Legende geht auf Nagelsmann los

Pariasek blamiert sich bei ORF-Quiz

Was ist ein Wüstentag?

Ein Wüstentag ist ein extrem heißer Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur mindestens 35 Grad erreicht oder überschreitet. Dadurch grenzt sich der Begriff klar von gewöhnlichen heißen Tagen und von Tropentagen (30 Grad oder mehr) ab.

Extreme Hitze in Deutschland

Auch im Nachbarland Deutschland klettern die Werte nach oben. Bereits am Donnerstag und Freitag werden vielerorts über 30 Grad, regional bis zu 35 Grad erreicht. Für das Wochenende am Samstag, 20. Juni, und Sonntag, 21. Juni, zeichnen einige Wettermodelle dort sogar noch extremere Hitze ab. Örtlich wären demnach in Deutschland zwischen 38 und 40 Grad möglich, vereinzelt könnten die Thermometer sogar bis zu 41 Grad anzeigen. Noch ist diese Prognose jedoch nicht restlos gesichert.

Man darf gespannt sein, ob die warme Luftströmung aus Südwesteuropa auch nach Österreich 40-Grad-Hitze bringen wird.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Über 40 Grad? Österreich vor erstem "Wüstentag"

Mann drohte Ex-Freundin mit Messer umzubringen

Lehrerin (29) mit Dolch und Waffe hingerichtet

Horror-Zustände in Wiener Seniorenheim: Ex-Direktorin freigesprochen

Schimmel-Bekämpfer waren Diebe: Tresor samt Inhalt weg

Regenbogenparade: Zehntausende umrunden Wiener Ring

24-Jähriger nach Auto-Unfall in Klinik verstorben

Eltern tot: Bahn-Drama passierte bei Übungsfahrt

Eisenstangen-Mob: Prügel und Randale in Simmering

Polizei sucht Zeugen nach tödlichen Rad-Unfall