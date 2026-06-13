Über 40 Grad? Österreich vor erstem "Wüstentag"

Nach einer kühleren Phase droht uns eine Hitzewelle. Meteorologen erwarten stark steigende Temperaturen.

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In Österreich wird es laut ersten Prognosen bereits am kommenden Mittwoch mit bis zu 31 Grad Celsius sehr heiß. Am Donnerstag soll es schwül-heiß bei Höchstwerten zwischen 26 und 34 Grad werden. Am Freitag könnten die Temperaturen im Land dann sogar auf bis zu 35 Grad steigen. Damit steht uns der erste Wüstentag des Jahres bevor.

Was ist ein Wüstentag?

Ein Wüstentag ist ein extrem heißer Tag, an dem die Tageshöchsttemperatur mindestens 35 Grad erreicht oder überschreitet. Dadurch grenzt sich der Begriff klar von gewöhnlichen heißen Tagen und von Tropentagen (30 Grad oder mehr) ab.

Extreme Hitze in Deutschland

Auch im Nachbarland Deutschland klettern die Werte nach oben. Bereits am Donnerstag und Freitag werden vielerorts über 30 Grad, regional bis zu 35 Grad erreicht. Für das Wochenende am Samstag, 20. Juni, und Sonntag, 21. Juni, zeichnen einige Wettermodelle dort sogar noch extremere Hitze ab. Örtlich wären demnach in Deutschland zwischen 38 und 40 Grad möglich, vereinzelt könnten die Thermometer sogar bis zu 41 Grad anzeigen. Noch ist diese Prognose jedoch nicht restlos gesichert.

Man darf gespannt sein, ob die warme Luftströmung aus Südwesteuropa auch nach Österreich 40-Grad-Hitze bringen wird.