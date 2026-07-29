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In Lebensmittelgeschäft

34-Jähriger bedrohte Arbeitskollegen mit Messer

Bauchstiche von eifersüchtigem Ehemann
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Die beiden Mitarbeiter hatten schon länger Streit miteinander.
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Wien. Zwischen zwei Mitarbeitern in einem Lebensmittelgeschäft in Döbling soll es am Dienstag in der Früh zu einem Streit gekommen sein. Ein 34-Jähriger soll dabei seinem Kollegen mit dem Umbringen gedroht haben, während er ein Messer, es soll sich um ein Brotmesser gehandelt haben, in der Hand hielt.

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Laut Polizeisprecherin Anna Gutt seien die beiden hinter der Käsetheke gestanden, als der 29-jährige Kollege einen Fehler gemacht und für den Deutschen "das Fass zum Überlaufen gebracht habe", wie dieser erklärte.

Die beiden hätten im Vorfeld schon öfter miteinander gestritten, wie Gutt erklärte. Bei dem Messer habe es sich um ein kleines Küchenmesser gehandelt, das der Mann in der Hand hielt. Da sich der Vorfall vor Beginn der Öffnungszeiten ereignet hatte, waren es Mitarbeiter, welche die Polizei kontaktierten. Der Mann zeige sich geständig, er wurde wegen Verdachts der schweren Nötigung auf freiem Fuß angezeigt.

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