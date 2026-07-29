MA 11 hat mit Bernhard Mager einen neuen Leiter

Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) setzt sich dafür ein, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen gewahrt und gestärkt werden.

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Mit 1. August 2026 wird OAR Bernhard Mager, MBA neuer Leiter der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Das Bestellungsdekret überreichte heute, am 29. Juli, Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, der zuständigen Stadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling sowie dem Vorsitzenden der Younion_Die Daseinsgewerkschaft, Landtagspräsident Christian Meidlinger.

"Mit Bernhard Mager übernimmt ein ausgewiesener Experte mit fachlichem Know-how, rechtlicher Kompetenz und klaren Führungsqualitäten die Leitung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Durch seine jahrzehntelange Arbeit im Sozialbereich kennt er die Herausforderungen der Praxis und die Bedürfnisse der Wiener Familien genau. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit dem engagierten Team der MA 11, die Abteilung konsequent im Sinne der Kinder und Jugendlichen zukunftsorientiert weiterentwickeln wird. Mein besonderer Dank gilt Johannes Köhler, der die Abteilung über viele Jahre mit unermüdlichem Einsatz und fachlicher Expertise geprägt und sicher durch herausfordernde Zeiten geführt hat", hielt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling fest.

Bernhard Mager ist seit mehr als drei Jahrzehnten für die Stadt Wien tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Sozialarbeit, Sozialplanung und Verwaltungsführung. Nach seiner Ausbildung an der Akademie für Sozialarbeit der Stadt Wien trat er 1994 in den Dienst der Stadt Wien ein und arbeitete zunächst als Sozialarbeiter in der damaligen MA 12. In der Folge übernahm er leitende Funktionen in den Sozialzentren des 16. und 21. Bezirks. Von 2007 bis 2011 war er in der MA 24 stellvertretender Leiter der Gruppe Sozialplanung. Danach war er in verschiedenen Stadtratbüros als Referent und stellvertretender Büroleiter tätig. Seit 2018 leitet Mager in der MA 11 die Region Ost. Berufsbegleitend absolvierte er außerdem einen Executive MBA in Business Administration an der Universität Salzburg. Gemeinsam mit den engagierten Kolleg*innen der Wiener Kinder- und Jugendhilfe und den Vertragspartner*innen der MA 11 wird er den Kinderschutz in Wien in die Zukunft führen.