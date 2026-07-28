Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

35 Grad und mehr

Freibad-Hammer! Wien bereit für Mega-Hitze

Mehrere Jugendliche spielen und schwimmen gemeinsam in einem Außenpool, Ansicht von oben.
© Getty Images
Die Stadt stellt sich auf die bevorstehende Hitzewelle ein und verlängert in gleich vier Freibädern die Öffnungszeiten, wo die Wiener den Temperaturen von über 35 Grad entkommen können.
OE24 auf Google bevorzugen

Wenn die Sommerhitze Wien ab Mittwoch fest im Griff hat, werden Freibäder für viele zum wichtigsten Rückzugsort. Deshalb bleiben neben dem Strandbad Alte Donau in den kommenden Wochen auch das Kongreßbad, das Sommerbad Laaerberg und das Brigittenauer Bad länger geöffnet. Von 30. Juli bis 2. August können Badegäste besagte Anlagen bis 21:00 Uhr nutzen, anschließend bis 9. August bis 20:30 Uhr.

Auch interessant

Brennertunnel: Haupttunnelröhren bei Staatsgrenze durchbrochen

Royaler Vertrauens-Test für Harry und Meghan

XXL-Hüpfburg mit Rutsche jetzt 22 % günstiger bei Amazon

Die verlängerten Öffnungszeiten sollen den großen Besucherandrang während der heißen Tage besser verteilen. Gleichzeitig stehen den Wienern zahlreiche kostenlose Badeplätze entlang der Alten und Neuen Donau zur Verfügung. Insgesamt bieten rund 63 Kilometer frei zugängliche Ufer Möglichkeiten zur Abkühlung. "Wiens Bäder sind wichtige Hitzeschutzpartner und für viele Menschen eine gute Möglichkeit, den hohen Temperaturen zu entkommen. Das haben die hohen Gästezahlen während der vergangenen Hitzewelle bewiesen", betont Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Ergänzt wird das städtische Angebot durch 37 "Coole Zonen", in denen man sich indoor und ohne Konsumzwang vor der Hitze schützen kann. Auch bei der Trinkwasserversorgung hat die Stadt aufgerüstet. Rund 1.800 öffentliche Trinkbrunnen stehen im gesamten Stadtgebiet bereit, allein seit 2021 wurden mehr als 700 neue Standorte geschaffen. Die Lage wird laufend beobachtet, um bei Bedarf weitere Maßnahmen setzen zu können. Eine gute Nachricht gibt es noch: Wer jetzt in Wien die Öffis nützt, fährt mit hoher Wahrscheinlichkeit in wohltemperierten Fahrzeugen. Denn knapp 80 Prozent der Wiener Linien sind bereits klimatisiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Japan-Tag in der Donaustadt

Millionen-Sanierung am Karlsplatz fast abgeschlossen

Freibad-Hammer! Wien bereit für Mega-Hitze

Kampfjet stürzt bei Flugshow ab

Bei Disco-Besuch randaliert – Polizei schießt auf 27-Jährigen

"Feier die Vielfalt" beim 28. Gürtel Nightwalk

Nemsic kandidiert nicht als ORF-Chef

Sensation! Weißer Hirsch in Wien gesichtet

Darum findet Sie ihr Partner attraktiv

E.ON will aus Pipeline-Projekt TAP aussteigen