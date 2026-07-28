Freibad-Hammer! Wien bereit für Mega-Hitze

Die Stadt stellt sich auf die bevorstehende Hitzewelle ein und verlängert in gleich vier Freibädern die Öffnungszeiten, wo die Wiener den Temperaturen von über 35 Grad entkommen können.

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Wenn die Sommerhitze Wien ab Mittwoch fest im Griff hat, werden Freibäder für viele zum wichtigsten Rückzugsort. Deshalb bleiben neben dem Strandbad Alte Donau in den kommenden Wochen auch das Kongreßbad, das Sommerbad Laaerberg und das Brigittenauer Bad länger geöffnet. Von 30. Juli bis 2. August können Badegäste besagte Anlagen bis 21:00 Uhr nutzen, anschließend bis 9. August bis 20:30 Uhr.

Die verlängerten Öffnungszeiten sollen den großen Besucherandrang während der heißen Tage besser verteilen. Gleichzeitig stehen den Wienern zahlreiche kostenlose Badeplätze entlang der Alten und Neuen Donau zur Verfügung. Insgesamt bieten rund 63 Kilometer frei zugängliche Ufer Möglichkeiten zur Abkühlung. "Wiens Bäder sind wichtige Hitzeschutzpartner und für viele Menschen eine gute Möglichkeit, den hohen Temperaturen zu entkommen. Das haben die hohen Gästezahlen während der vergangenen Hitzewelle bewiesen", betont Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Ergänzt wird das städtische Angebot durch 37 "Coole Zonen", in denen man sich indoor und ohne Konsumzwang vor der Hitze schützen kann. Auch bei der Trinkwasserversorgung hat die Stadt aufgerüstet. Rund 1.800 öffentliche Trinkbrunnen stehen im gesamten Stadtgebiet bereit, allein seit 2021 wurden mehr als 700 neue Standorte geschaffen. Die Lage wird laufend beobachtet, um bei Bedarf weitere Maßnahmen setzen zu können. Eine gute Nachricht gibt es noch: Wer jetzt in Wien die Öffis nützt, fährt mit hoher Wahrscheinlichkeit in wohltemperierten Fahrzeugen. Denn knapp 80 Prozent der Wiener Linien sind bereits klimatisiert.