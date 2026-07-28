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Am 29. August

"Feier die Vielfalt" beim 28. Gürtel Nightwalk

Viele Menschen sitzen und stehen an Bierbänken bei einem Open-Air-Event unter Stadtbahnbögen.
© ORF
Am 29. August gibt es beim diesjährigen Gürtel Nightwalk ein buntes Programm bei freiem Eintritt.
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Der diesjährige Gürtel Nightwalk in Wien, die 28. Ausgabe der Veranstaltung, steht unter dem Motto "Feier die Vielfalt". Zahlreiche Lokale der Straße laden am 29. August bei freiem Eintritt ein, die heimische Musikszenen kennenzulernen. Insgesamt warten rund 50 Acts auf Gäste. Vier Open Air Bühnen, dutzende Gürtel-Lokale und bis zu 40.000 Besucher wollen auch heuer für einen unvergesslichen Abend sorgen.

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Auf vier Open-Air-Bühnen vor den Lokalen Chelsea, Lucia, B72 und rhiz startet das Programm am frühen Abend mit Bands wie Post, Low Life Rich Kids und Burnswell. Später geht es im Café Carina, Cafe Concerto, FaniaLive, Kramladen, Loft und Loop mit Live-Acts und aufgelegter Musik weiter. Ein Nachtmarkt lädt ein, zeitgemäße Kunst und Design zu entdecken. (APA)

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