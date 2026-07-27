Sie sagte Ja! Heiratsantrag am Wiener Popfest

Für einen der emotionalsten Momente in der Geschichte des Wiener Popfests sorgte am Sonntagabend die Boyband Cordoba78 – und der gesamte Karlsplatz war live dabei.

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Die Boyband "Cordoba78" - mit Vorarlberger Wurzeln und Sitz in Wien - begeisterte am dritten Veranstaltungstag mit ihrem sensationellen Auftritt Tausende von Besuchern. Doch gegen Ende des Konzerts passierte etwas, womit wohl keiner gerechnet hatte.

Als sich Cordoba78 nach dem letzten Song vom Publikum verabschiedete und der Schlussapplaus über den Karlsplatz hallte, griff Bassist Georg Pinter plötzlich zum Mikrofon: Vor den Augen der versammelten Festivalgäste machte er seiner Partnerin einen Heiratsantrag.

Ihre Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Sie sagte Ja! Sofort brandete Jubel auf und die Besucher feierten den emotionalen Augenblick gemeinsam mit dem Paar. So wurde aus einem gefeierten Konzertabend ein Liebesmoment, der dem Wiener Popfest noch lange in Erinnerung bleiben wird.